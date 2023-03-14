ВСУ "всё бросают и бегут", а Зеленский продолжает обещать Западу взять Бахмут Что происходит вокруг Артёмовска, как ситуацию с ВСУ освещают западные СМИ и кто уже заговорил о победе России. 28559 28559 Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo /Anadolu Agency

Что пишут СМИ о проблемах ВСУ

DW сообщает, что Зеленский продолжает обманывать западную прессу, обещая взять Артёмовск (Бахмут). Президент Украины пообещал "уничтожить" российские войска, которые почти окружили Бахмут. По версии DW, будущее Украины зависит именно от этого сражения.

Reuters сравнивает многомесячный бой за город со сражениями Второй мировой войны, называя его самым кровопролитным пехотным сражением в Европе с 1939 года.

The Guardian приводит слова командующего Сухопутными войсками Украины генерала Александра Сырского, который заявил, что ВСУ используют оборону Бахмута, чтобы выиграть время, пока Украина не сможет провести ожидаемое весеннее наступление. Сырский также сказал, что Киев использует возможность уничтожить как можно больше российских военнослужащих и измотать свои резервы: "Необходимо выиграть время для создания резервов и начала контрнаступления, которое не за горами", — цитирует издание Сырского.

Аналитики расходятся во мнениях относительно стратегического значения Бахмута как военного трофея, но город приобрёл важный политический статус, и обе стороны вкладывают значительные ресурсы в борьбу. Киев предупредил, что падение города откроет российским силам свободный путь вглубь Донецкой области, которая вошла в состав России.

The Guardian напоминает, что на прошлой неделе в соцсетях появились десятки видеороликов, размещённых украинскими солдатами в Бахмуте и его окрестностях, с призывом к Зеленскому отдать приказ об отступлении.

Раненые украинские военные. Фото © Getty Images / Chris McGrath

— Всё бросают и бегут, — рассказал украинский командир правду о подчинённых в The Washington Post. Качество ВСУ снизилось из-за больших потерь среди опытных военных, утверждает издание.

— У нас очень мало солдат с боевым опытом, — объясняет командир батальона 46-й десантно-штурмовой бригады с позывным Купол американскому изданию. — Все они либо погибли, либо ранены.

Проблемой для ВСУ стало и дезертирство новобранцев, отсутствие или низкий уровень подготовки. При поступлении 100 солдат у командиров не хватает времени на их подготовку. Купол рассказал, что получает команды немедленно вести неподготовленных солдат в бой, а те "всё бросают и бегут". На ситуацию влияет и нехватка боеприпасов.

— В Бахмуте, конечно, просто мясорубка. Для многих новобранцев, которые идут туда, это становится лотерей, где на кону их жизнь, — приводит слова украинского ветерана немецким СМИ журнал Military Watch. Издание подчёркивает, что, по словам военного, "интенсивность боёв и артиллерийских обстрелов была колоссальной даже для людей, которые пережили часть гражданской войны с 2014 года в Донбассе".

Военные эксперты считают, что сдача города похоронит карьеру главкома ВСУ Валерия Залужного. Поэтому в районе Часова Яра украинское командование сосредотачивает крупную ударную группировку и намеревается ударить во фланг российским штурмовикам как минимум десятью бригадами, чтобы разблокировать город и уничтожить российские подразделения, окружившие Артёмовск. Ударный кулак будет оснащён дронами-бомбардировщиками и танками Leopard, которые копят в Часовом Яре под городом с февраля.

Победит Россия

Российские военные. Фото © Getty Images / Sefa Karacan/Anadolu Agency

Автор American Thinker Джаред Петерсон уже признаёт победу России в украинском конфликте, называя её "мучительной" и "болезненной".

— Украина теряет поколение молодых мужчин, и всё для того, чтобы поддержать слабеющую планетарную гегемонию США, — пишет колумнист, называя солдат ВСУ "пушечным мясом для тех, кто ходит по коридорам Госдепартамента и Пентагона".

Петерсон делает вывод, что Западу нужно немедленно изменить курс на Украине. Если он продолжит затягивать войну, которую невозможно выиграть, усугублять прошлые ошибки, намеренно порождать в России чувство изоляции и угрозы, то скоро Штаты окажутся в точке, где эту войну можно будет продолжить только путём прямого ввода войск НАТО. А это создаёт серьёзную возможность уничтожения цивилизации. "Ведь что бы ни происходило на поле боя, русские не потерпят превращения Украины в огромную военную базу США у своего парадного крыльца".

Экс-советник Трампа, полковник армии США Дуглас Макгрегор также констатировал, что США не могут победить Россию даже на полях Украины. "Россия — это не Сербия и не Ирак. Мы не сможем победить Россию. Она добьётся своего на Украине и уничтожит украинские вооружённые силы", — аргументирует военный.

— Киевский режим не выживет. И в результате НАТО не выживет — распадётся. Потому что люди в Европе наконец-то поймут, что мы делали: ведём войны за границей с большими затратами для них и в ущерб их национальным интересам, в ущерб их безопасности. И что господин Путин не Доктор Зло и не заинтересован в ведении войны против остальной Европы, напротив, он хочет вести с ней бизнес, — сказал Макрегор.

Не хотят войны

Министр Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки. Фото © Getty Images / dpa/picture-alliance

Понимают бессмысленность большой войны с Россией и венгерские политики. Так, одним из последних эту мысль озвучил глава Минобороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки.

— Боюсь, нас может ожидать затяжная война. Запад хочет принудить всех к войне, и сегодня в Европе мы находимся в точке, когда лагерь мира почти иссяк и все готовятся к войне. Кроме нас, венгров. Наша позиция с самого начала была ясна: необходимы немедленное прекращение огня и начало мирных переговоров, поскольку только прекращение огня и мир могут спасти жизни. В Европе, кроме Ватикана, мы, к сожалению, единственные с такой позицией, — сказал министр.

По его словам, Запад решил не локализовать конфликт, а сделать его всеобщим. Сейчас Будапешт должен проголосовать за санкции, потом дать деньги и оборонительное оружие.

— На Украину отправляются танки "Леопард", а также идут истребители, а если так будет продолжаться, то понадобятся и солдаты, когда украинские людские ресурсы закончатся. Это тоже своего рода эскалация, и в итоге Европа окажется в эпицентре войны, — подвёл итог Салай-Бобровницки.

Авторы Елена Стафеева