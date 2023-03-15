Банки — только начало: Какие страшные события предсказывали США пророки со всего мира Кто и когда обещал Америке великое падение и почему ясновидящие говорят откровеннее, чем современные политики. 14 марта, 23:40 Фото © Getty Images / Celal Gunes / Anadolu Agency

Вслед за крахом двух крупных американских банков — Silicon Valley Bank и Signature Bank — кризис начинает накрывать и Европу, ЕЦБ аннулировал лицензию Baltic International Bank. Страдают азиатские финансовые учреждения. Американцы в панике забирают деньги из маленьких банков и несут в крупные. Это значит, что как минимум в Европе и США начнёт расти инфляция. И эксперты уверены, что это только начало. Предсказания ясновидящих долгие десятилетия обещали крах американскому доллару, и, похоже, пророчества начинают сбываться.

Ванга и крах доллара

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Болгарская провидица обещала конец мирового господства для Америки. Драйвером падения должно было стать усиление власти "Красного дракона", то есть речь шла о Китае. Ясновидящая говорила, что в 2023 году произойдёт падение американской валюты, а отношение американцев к властям будет самым плохим за всю историю США. "Американская валюта станет дешевле фантиков?" — удивлялись словам предсказательницы в 80-е годы прошлого века в СССР.

Также Ванга обещала, что после "чёрного" 44-го президента Америка начнёт распадаться на северные и южные штаты. И отчасти это так, приход Барака Обамы совпал с началом экономических трудностей в стране. Но, по словам ясновидящей, он должен был стать последним президентом, однако этого не произошло.

Василий Немчин

Барак Обама выступил на митинге. Фото © ТАСС / AP / Pablo Martinez Monsivais

Старец и астролог XV века Василий Немчина также обещал миру большие изменения. Вал проблем придёт из-за океана, когда у власти будет чёрный человек, пророчествовал Немчин. За ролью "тёмного" современные коллеги-астрологи подразумевают обычно бывшего президента Штатов Барака Обаму и его сменщиков, развязывающих бесконечные войны и конфликты.

Эдгар Кейси и госпереворот

Эдгар Кейси. Фото © Getty Images / Bettmann / Contributor

Будущее США казалось провидцу сумрачным. Он предрекал своей стране многочисленные катаклизмы, которые повлекут за собой проблемы, и в итоге — государственный переворот. Его страшное пророчество заключалось и в изменении географических границ Америки. Он предсказывал исчезновение Нью-Йорка и прилегающих к нему районов, а также южных областей Каролины и Джорджии. Многие районы Восточного побережья будут разрушены, так же как и Западного побережья, и центральной части Соединённых Штатов. В ближайшие годы в Атлантическом и Тихом океанах появятся новые участки суши. А океан всё больше будет поглощать берег.

Томас Читтам и бунт Америки

Меры безопасности вокруг здания Капитолия США. Фото © Getty Images / Celal Gunes / Anadolu Agency

Участник военной операции во Вьетнаме и военный аналитик США Томас Читтам написал в 1996 году книгу "Вторая гражданская война в США. Разрушение Америки?". Произведение не получило признания и было забыто, однако с 2020 года его вспомнили на фоне эпидемии ковида, а затем и вспышек BLM, когда американское общество начало путь разделения и внутренних войн.

Он предсказывал в своём труде, как Штаты начнут делиться на анклавы, армия — на группировки, а жители городов начнут скитаться по стране и искать спокойные места для жизни. Крах Pax America, по его словам, зацепит и другие государства, потопив их экономику и доведя до войн и междоусобиц. Далее начнётся глобальный экономический крах. Напомним, в 2020 году очередным знамением начала конца американцы посчитали случай с большим флагом США. Во время сильного ветра его порвало надвое, что граждане страны восприняли как дурной знак.

Разрушение США

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Финский теолог Еоко Пихо предсказал исчезновение Штатов. Это может стать возмездием за грехи его руководства и оболваненного им народа. Свои откровения он получает в снах, правда, от чего произойдёт разрушение, теолог не стал говорить, намекая на масштабную катастрофу, которая может стать как итогом природных катаклизмов, так и оружия массового поражения.

Дональд Трамп

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Трамп предсказал США новую Великую депрессию. "Исходя из того, что происходит с нашей экономикой, Джо Байден станет Гербертом Гувером (американский президент с 1929-го по 1933 год) современной эпохи. У нас будет Великая депрессия гораздо сильнее, чем в 1929 году. В доказательство [моих слов] банки уже начали банкротиться", — написал в своей социальной сети Truth Social американский экс-президент.

Авторы Елена Стафеева