Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Антонов назвал провокацией появление беспилотника США над Чёрным морем

Нефть подешевела до уровня 2022 года

Путин на тренажёре попробовал себя в роли пилота вертолёта

Владелец автомобиля, взорванного в Мелитополе, скончался в больнице

Президент Сирии Асад прибыл в Москву для переговоров с Путиным

Путин: Европейцы утратили ген независимости

Командование ВС США сообщило о крушении американского беспилотника над Чёрным морем

Байден выступил на военной базе и шокировал моряков странным вопросом

Генпрокуратура заинтересовалась нарушениями прав сотрудников Wildberries

Небензя: Дания, ФРГ и Швеция отказались сотрудничать с РФ по делу "Северных потоков"

Банки — только начало: Какие страшные события предсказывали США пророки со всего мира

Кто и когда обещал Америке великое падение и почему ясновидящие говорят откровеннее, чем современные политики.

14 марта, 23:40
<p>Фото © Getty Images / Celal Gunes / Anadolu Agency</p>

Фото © Getty Images / Celal Gunes / Anadolu Agency

Вслед за крахом двух крупных американских банков — Silicon Valley Bank и Signature Bank — кризис начинает накрывать и Европу, ЕЦБ аннулировал лицензию Baltic International Bank. Страдают азиатские финансовые учреждения. Американцы в панике забирают деньги из маленьких банков и несут в крупные. Это значит, что как минимум в Европе и США начнёт расти инфляция. И эксперты уверены, что это только начало. Предсказания ясновидящих долгие десятилетия обещали крах американскому доллару, и, похоже, пророчества начинают сбываться.

Ванга и крах доллара

Фото © Wikipedia

Фото © Wikipedia

Болгарская провидица обещала конец мирового господства для Америки. Драйвером падения должно было стать усиление власти "Красного дракона", то есть речь шла о Китае. Ясновидящая говорила, что в 2023 году произойдёт падение американской валюты, а отношение американцев к властям будет самым плохим за всю историю США. "Американская валюта станет дешевле фантиков?" — удивлялись словам предсказательницы в 80-е годы прошлого века в СССР.

Также Ванга обещала, что после "чёрного" 44-го президента Америка начнёт распадаться на северные и южные штаты. И отчасти это так, приход Барака Обамы совпал с началом экономических трудностей в стране. Но, по словам ясновидящей, он должен был стать последним президентом, однако этого не произошло.

Василий Немчин

Барак Обама выступил на митинге. Фото © ТАСС / AP / Pablo Martinez Monsivais

Барак Обама выступил на митинге. Фото © ТАСС / AP / Pablo Martinez Monsivais

Старец и астролог XV века Василий Немчина также обещал миру большие изменения. Вал проблем придёт из-за океана, когда у власти будет чёрный человек, пророчествовал Немчин. За ролью "тёмного" современные коллеги-астрологи подразумевают обычно бывшего президента Штатов Барака Обаму и его сменщиков, развязывающих бесконечные войны и конфликты.

Эдгар Кейси и госпереворот

Эдгар Кейси. Фото © Getty Images / Bettmann / Contributor

Эдгар Кейси. Фото © Getty Images / Bettmann / Contributor

Будущее США казалось провидцу сумрачным. Он предрекал своей стране многочисленные катаклизмы, которые повлекут за собой проблемы, и в итоге — государственный переворот. Его страшное пророчество заключалось и в изменении географических границ Америки. Он предсказывал исчезновение Нью-Йорка и прилегающих к нему районов, а также южных областей Каролины и Джорджии. Многие районы Восточного побережья будут разрушены, так же как и Западного побережья, и центральной части Соединённых Штатов. В ближайшие годы в Атлантическом и Тихом океанах появятся новые участки суши. А океан всё больше будет поглощать берег.

Томас Читтам и бунт Америки

Меры безопасности вокруг здания Капитолия США. Фото © Getty Images / Celal Gunes / Anadolu Agency

Меры безопасности вокруг здания Капитолия США. Фото © Getty Images / Celal Gunes / Anadolu Agency

Участник военной операции во Вьетнаме и военный аналитик США Томас Читтам написал в 1996 году книгу "Вторая гражданская война в США. Разрушение Америки?". Произведение не получило признания и было забыто, однако с 2020 года его вспомнили на фоне эпидемии ковида, а затем и вспышек BLM, когда американское общество начало путь разделения и внутренних войн.

Он предсказывал в своём труде, как Штаты начнут делиться на анклавы, армия — на группировки, а жители городов начнут скитаться по стране и искать спокойные места для жизни. Крах Pax America, по его словам, зацепит и другие государства, потопив их экономику и доведя до войн и междоусобиц. Далее начнётся глобальный экономический крах. Напомним, в 2020 году очередным знамением начала конца американцы посчитали случай с большим флагом США. Во время сильного ветра его порвало надвое, что граждане страны восприняли как дурной знак.

Разрушение США

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Финский теолог Еоко Пихо предсказал исчезновение Штатов. Это может стать возмездием за грехи его руководства и оболваненного им народа. Свои откровения он получает в снах, правда, от чего произойдёт разрушение, теолог не стал говорить, намекая на масштабную катастрофу, которая может стать как итогом природных катаклизмов, так и оружия массового поражения.

Дональд Трамп

Фото © Getty Images / Joe Raedle

Фото © Getty Images / Joe Raedle

Трамп предсказал США новую Великую депрессию. "Исходя из того, что происходит с нашей экономикой, Джо Байден станет Гербертом Гувером (американский президент с 1929-го по 1933 год) современной эпохи. У нас будет Великая депрессия гораздо сильнее, чем в 1929 году. В доказательство [моих слов] банки уже начали банкротиться", — написал в своей социальной сети Truth Social американский экс-президент.

Предсказания о третьей мировой: Украина или Ближний Восток

Предсказания о третьей мировой: Украина или Ближний Восток

Авторы
Елена Стафеева
Елена Стафеева

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!