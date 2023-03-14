Майдан $40 млн: Когда Грузия может открыть второй фронт против России Что происходит в Грузии и почему разговоры о втором фронте против России могут оказаться реальностью. 13 марта, 23:40 Участники акции протеста против законопроекта в Грузии. Фото © Getty Images / David Mdzinarishvili / Anadolu Agency

Тбилисская матрёшка

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили утверждает, что правящая партия "Грузинская мечта" не допустит открытия в стране второго военного фронта против России. Также он обвинил Зеленского в пособничестве попытке госпереворота в Грузии и назвал "грязными неудачниками" киевских политиков, поддержавших протесты.

— Вышел Кличко, вышли какие-то неизвестные люди, украинские политики, Арахамия и какие-то грязные неудачники, которые говорят, что Грузии нужны изменения, переворот. Это является прямым вмешательством, — сказал Гарибашвили.

Премьер ответил, что "сперва позаботится о себе и своей стране", и допустил, что власти Украины недовольны тем, что Тбилиси "не подключилась" к украинскому конфликту.

Схема работы с протестантами известна уже давно. Технология "майданов" опробована на Украине и ряде ближневосточных государств. Эти методы актуальны до сих пор, последние иранские протесты стали ярким примером попыток революций на аутсорсинге. В Белоруссии после протестов подобные организации были запрещены.

Напомним, в Грузии 7 и 8 марта прошли беспорядки, на которых демонстранты требовали отозвать закон об иноагентах, позволивший бы Правительству Тбилиси раздробить и уничтожить сетку фондов, которые за счёт американского финансирования устраивают бунты и готовы свергать легитимную власть.

— Соединённые Штаты направляют Грузии каждый год $40 млн для содействия тому, что можно назвать "мягким переворотом", — напомнил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

Ядром очередных беспорядков во время мартовских выходных стала группа сторонников экс-президента Михаила Саакашвили, получивших боевой опыт в рядах ВСУ. По мнению экспертов, их основная цель заключается в попытке устроить в Грузии "майдан", то есть госпереворот, и заставить Тбилиси открыть второй фронт, начав наступление на Абхазию и Осетию.

Сроки для второго фронта против РФ

Фото © ТАСС / EPA / ZURAB KURTSIKIDZE

Позволит ли грузинский народ провести у себя "майдан" и почему Тбилиси было решено внести в список, поджигаемых на Кавказе государств?

Грузия граничит с Россией, а значит, всё происходящее там касается и России. Сейчас Грузия наряду с Арменией, Казахстаном и рядом других государств – соседей по постсоветскому пространству — крайне важны для России, и цепочка беспорядков и госпереворотов, которая необходима зарубежным партнёрам, будет использована как отвлекающий фактор Москвы.

Поэтому заявление премьер-министра Грузии об отказе открывать второй фронт против России связано и с пониманием бессмысленности вступать в конфликт с серьёзным военным соперником. В то же время пример Украины, которая вот-вот будет поделена на несколько частей и уже утратила часть территории, для грузинской элиты также показателен.

Запад однажды уже не помог Тбилиси, когда у власти был явный сторонник сближения Грузии с США и Европой. По мнению Скотта Риттера, Белый дом готов позволить грузинам умереть в погоне за американскими геополитическими амбициями, но сам никогда не пожертвует жизнью американцев ради защиты этой страны.

Турецкое издание dikGAZETE в статье под заголовком "Умереть за Украину" напоминает, что Запад спровоцировал протесты в Грузии, чтобы поменять власть и открыть ещё один фронт против России на фоне спецоперации на Украине.

— Понятно, что это противостояние не подарит народу Грузии ничего, кроме разрушений и горя, — пишет автор заметки. — От грузин также ждут готовности пожертвовать своей жизнью ради священной Европы. Взамен они получат не больше того, что даст Россия.

Участники акции протеста против законопроекта об иноагентах у здания Парламента Грузии. Фото © ТАСС / Александр Патрин

О втором фронте начали говорить после того, как украинская армия понесла потери в конце весны – начале лета прошлого года. Тогда активизировались внешние силы в Центральной Азии и на Южном Кавказе, в Молдавии. Стали прорабатываться сценарии, как использовать другие республики для помощи Украине и отвлечения внимания РФ, напоминает доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "ВШЭ" Андрей Суздальцев. После очередного разгрома ВСУ зимой Западу стало ясно, что даже с помощью стран НАТО Украина может не выдержать и будет разгромлена. Теперь мы наблюдаем проблемы и попытку подрыва государственного режима в Грузии.

— Грузинский антироссийский и прозападный режим оказался неугоден США только потому, что прагматично подходит к войне с Россией и не готов кидаться в новую мясорубку. Поведение грузинского правительства напоминает венгерскую модель работы в Европе. Это говорит о том, что Россия побеждает на Украине — и Вашингтону срочно понадобился второй фронт против Российской армии, — комментирует Суздальцев.

Вероятно, по мнению кураторов в Вашингтоне, пришло время, чтобы Тбилиси вступил в противоборство с Россией. Это поможет НАТО одержать победу на Украине. И это катастрофическое решение, отмечает профессор.

— В скором времени в Тбилиси произойдёт смена власти насильственным путём. Если мятеж на улицах Тбилиси будет успешным и Грузия начнёт боевые действия за возвращение Абхазии и Южной Осетии, судьба страны будет печальна, — говорит Суздальцев.

Андрей Суздальцев напомнил слова главы минобороны Грузии, который заявлял, что мы не хотим на своей родине второго Мариуполя.

Сейчас заказчики госпереворота в Тбилиси — Киев и Вашингтон. Грузинская оппозиция мобилизована и ежедневно в уличных боях одерживает промежуточные победы, одновременно Запад оказывает давление и критикует грузинское правительство, требуя отказаться от разгонов, то есть сложить оружие и сдаться на участь митингующих.

Эксперты считают, что в ближайшее время последует ещё ряд инициатив со стороны координируемой Западом грузинской оппозиции, мятежи продолжатся, и члены кабмина начнут уходить в отставку друг за другом. Эта ситуация продлится ближайшие два месяца — очередная грузинская цветная весна на пороге. Сразу после этого последуют предложения отобрать у России территорию, которую грузинская элита считает своей. То есть второй фронт может быть открыт накануне лета и во многом будет зависеть от успехов Российской армии в СВО.

Важный вопрос – как без принятия закона об иноагентах действующий режим сможет контролировать свою политику, избежав внешнего давления. Если они найдут другой закон или способ, то вполне вероятно, что кабмин устоит. Ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Максим Вилисов отмечает, что в случае изменения внешнеполитической ситуации за счет успехов ВСУ грузинское руководство может самостоятельно прийти к идее открыть второй фронт. То есть многое зависит от украинского кейса. В случае если перед правительством Тбилиси со стороны Вашингтона закулисно поставили ультиматум, то ситуация со сменой режима может быть ускорена.

Авторы Елена Стафеева