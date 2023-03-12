Премьер Грузии развеял иллюзии прибывших с Украины людей о втором фронте против России

"Я знаю, что с Украины приехали несколько десятков человек. Я хочу обратиться к ним: пусть у вас не будет иллюзий и ожидания того, что тут что-то произойдёт. Ничего не случится, братья. Мы знаем намного больше, чем они себе могут представить. Государство сегодня находится на высшем уровне… до тех пор, пока "Грузинская мечта" находится у власти. Мы не допустим второго фронта, это исключено", — подчеркнул Гарибашвили в эфире телеканала "Имеди".