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12 марта, 18:28

Премьер Грузии развеял иллюзии прибывших с Украины людей о втором фронте против России

<p>Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Фото © ТАСС / EPA</p>

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Фото © ТАСС / EPA

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что правящая партия "Грузинская мечта" не допустит открытия в стране второго фронта против России. Эти слова он адресовал группе прибывших из Незалежной.

"Я знаю, что с Украины приехали несколько десятков человек. Я хочу обратиться к ним: пусть у вас не будет иллюзий и ожидания того, что тут что-то произойдёт. Ничего не случится, братья. Мы знаем намного больше, чем они себе могут представить. Государство сегодня находится на высшем уровне… до тех пор, пока "Грузинская мечта" находится у власти. Мы не допустим второго фронта, это исключено", — подчеркнул Гарибашвили в эфире телеканала "Имеди".

Грузинский премьер пожелал всем бойцам на Украине вернуться в свои семьи здоровыми и вместе с тем призвал не поддаваться грязным провокациям. Политик добавил, что для него неприемлемо участие военных в акциях. Гарибашвили также попросил всех "не пытаться внести беспорядки в Грузии".

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Напомним, 6 марта в Тбилиси начались протесты против законопроекта об иностранных агентах, который копирует аналогичный документ, действующий в США. Но депутаты приняли проект в первом чтении, что вызвало новую волну недовольства: митингующие попытались прорваться в Парламент Грузии, но их разогнал спецназ. Вашингтон пригрозил Тбилиси санкциями в случае принятия законопроекта об иноагентах. Грузинские депутаты в итоге отклонили документ.

Андрей Бражников
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