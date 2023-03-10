Парламент Грузии проголосовал против закона об иноагентах, вызвавшего массовые протесты
Парламент Грузии во втором чтении проголосовал против законопроекта об иноагентах, вызвавшего массовые протесты. Тридцать пять депутатов высказались против, один — за.
Ранее спикер Парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что инициаторы законопроекта об иноагентах отозвали документ. По регламенту, чтобы официально отозвать принятый в первом чтении закон, его необходимо провалить большинством голосов во втором чтении.
Напомним, 6 марта в Тбилиси начались протесты против законопроекта об иностранных агентах. Тем не менее 7 марта депутаты всё-таки приняли документ в первом чтении, что вызвало новую волну недовольства: митингующие даже попытались прорваться в Парламент Грузии, но их оттеснили и разогнали. После двух суток беспорядков правящая партия страны отозвала из Парламента законопроект об иноагентах.
ТАСС / ЕРА / ZURAB KURTSIKIDZE