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10 марта, 08:26

Парламент Грузии проголосовал против закона об иноагентах, вызвавшего массовые протесты

Парламент Грузии во втором чтении проголосовал против законопроекта об иноагентах, вызвавшего массовые протесты. Тридцать пять депутатов высказались против, один — за.

Ранее спикер Парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что инициаторы законопроекта об иноагентах отозвали документ. По регламенту, чтобы официально отозвать принятый в первом чтении закон, его необходимо провалить большинством голосов во втором чтении.

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Напомним, 6 марта в Тбилиси начались протесты против законопроекта об иностранных агентах. Тем не менее 7 марта депутаты всё-таки приняли документ в первом чтении, что вызвало новую волну недовольства: митингующие даже попытались прорваться в Парламент Грузии, но их оттеснили и разогнали. После двух суток беспорядков правящая партия страны отозвала из Парламента законопроект об иноагентах.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / ZURAB KURTSIKIDZE

Александра Вишнякова
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