Правящая партия Грузии отозвала из парламента законопроект об иноагентах
Политсовет правящей "Грузинской мечты", общественного движения "Народная сила" и депутаты парламентского большинства провели консультации относительно политических процессов вокруг законопроекта об иноагентах и решили отозвать документ. Соответствующее заявление сделала правящая партия, отметив, что отказываться от инициативы не собирается.
"Мы, как власть, ответственная перед каждым членом общества, приняли решение безоговорочно отозвать поддержанный нами законопроект", — говорится в сообщении.
Указывается, что данный законопроект вызвал разногласия в обществе, "машина лжи" преподнесла его в негативном свете и ввела в заблуждение жителей Грузии, а принятие в первом чтении было представлено как отход от европейского курса. Как сообщает партия, радикальные силы вовлекли часть молодёжи в противоправную деятельность, но правоохранители терпеливо отреагировали на насилие. Там также отметили важность развития страны "по пути европейской интеграции".
После спада эмоционального фона в Грузии партия собирается объяснить общественности цели принятия законопроекта об иноагентах и почему было важно обеспечить прозрачность иностранного влияния в стране. Для этого депутаты проведут встречи с населением.
Напомним, 7 марта после того, как грузинские депутаты в первом чтении одобрили законопроект об иностранных агентах, люди вышли на митинг к зданию парламента. Президент Саломе Зурабишвили, находящаяся в США, поддержала действия протестующих. США пригрозили Грузии санкциями. В первый день спецназу удалось разогнать акцию протеста, однако она возобновилась 8 марта. Митингующие дали властям час на исполнение требований, а затем уже повторно пошли на штурм парламента, однако попытка вновь провалилась.
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