Правящая партия Грузии отозвала из парламента законопроект об иноагентах

Политсовет правящей "Грузинской мечты", общественного движения "Народная сила" и депутаты парламентского большинства провели консультации относительно политических процессов вокруг законопроекта об иноагентах и решили отозвать документ. Соответствующее заявление сделала правящая партия, отметив, что отказываться от инициативы не собирается.

"Мы, как власть, ответственная перед каждым членом общества, приняли решение безоговорочно отозвать поддержанный нами законопроект", — говорится в сообщении.

Указывается, что данный законопроект вызвал разногласия в обществе, "машина лжи" преподнесла его в негативном свете и ввела в заблуждение жителей Грузии, а принятие в первом чтении было представлено как отход от европейского курса. Как сообщает партия, радикальные силы вовлекли часть молодёжи в противоправную деятельность, но правоохранители терпеливо отреагировали на насилие. Там также отметили важность развития страны "по пути европейской интеграции".