Митингующие из-за закона об иноагентах в Тбилиси поставили ультиматум грузинским властям

Оппозиционер Георгий Вашадзе заявил в ходе масштабной акции протеста в Тбилиси, что принято решение дать властям Грузии один час на выполнение двух требований: отозвать законопроект об иностранных агентах из Парламента и освободить задержанных накануне демонстрантов.

По данным грузинских СМИ, в общей сложности в центре Тбилиси сейчас собралось порядка 30–40 тысяч человек. Они заявляют, что перекроют живой цепью вход в здание Парламента, если их требования не будут выполнены в течение часа. Некоторые протестующие уже начали жечь дымовые шашки.