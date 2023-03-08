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8 марта, 18:44

Митингующие из-за закона об иноагентах в Тбилиси поставили ультиматум грузинским властям

Оппозиционер Георгий Вашадзе заявил в ходе масштабной акции протеста в Тбилиси, что принято решение дать властям Грузии один час на выполнение двух требований: отозвать законопроект об иностранных агентах из Парламента и освободить задержанных накануне демонстрантов.

"Грузинская мечта" (Правящая партия в Грузии. — Прим. Лайфа) должна немедленно отозвать закон из Парламента и освободить всех незаконно задержанных вчера", — приводит РИА "Новости" слова Вашадзе.

По данным грузинских СМИ, в общей сложности в центре Тбилиси сейчас собралось порядка 30–40 тысяч человек. Они заявляют, что перекроют живой цепью вход в здание Парламента, если их требования не будут выполнены в течение часа. Некоторые протестующие уже начали жечь дымовые шашки.

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Ранее Лайф сообщал, что Парламент Грузии принял законопроект об иностранных агентах в первом чтении. Это стало причиной массовых акций протеста на улицах Тбилиси, которые переросли в беспорядки. Утихли они только под утро 8 марта, а днём начались с новой силой.

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Twitter / Kierunekkaukaz

Наталья Исакова
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