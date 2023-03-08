Боррель пригрозил Грузии проблемами со вступлением в ЕС
Боррель заявил, что грузинский закон об иноагентах не согласуется с её стремлением в ЕС
Флаг ЕС у протестующих в Тбилиси. Фото © ТАСС \ Михаил Егиков
Законопроект об иностранных агентах, принятый парламентом Грузии в первом чтении, противоречит стремлению этой страны вступить в Евросоюз. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
"Это очень плохое развитие событий для Грузии и её народа. Закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС. Он противоречит заявленной Грузией цели вступления в Евросоюз", — говорится в заявлении Борреля.
Он призвал "уважать право граждан на мирный протест". Как считает глава европейской дипломатии, в нынешнем виде законопроект может ударить по гражданскому обществу и СМИ "с негативными последствиями для многих грузин». Также Боррель предупредил, что реализация закона "может иметь серьезные последствия для отношений с ЕС".
Как писал Лайф ранее, после того как грузинские депутаты в первом чтении одобрили законопроект об иностранных агентах, люди вышли на митинг к зданию парламента. Полиция Тбилиси применила слезоточивый газ на акции протеста. Митингующие попытались прорваться в парламент, но вскоре их оттеснили и разогнали.
В феврале в парламент Грузии внесли две версии законопроекта об иноагентах — грузинскую и американскую. Последняя, по сути, перевод такого же закона США. Грузинская же версия предусматривает, что иноагентом может быть признано юрлицо, более 20% финансирования которого идёт из-за рубежа. Это может быть и СМИ.