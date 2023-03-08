Боррель пригрозил Грузии проблемами со вступлением в ЕС

Законопроект об иностранных агентах, принятый парламентом Грузии в первом чтении, противоречит стремлению этой страны вступить в Евросоюз. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

"Это очень плохое развитие событий для Грузии и её народа. Закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС. Он противоречит заявленной Грузией цели вступления в Евросоюз", — говорится в заявлении Борреля.

Он призвал "уважать право граждан на мирный протест". Как считает глава европейской дипломатии, в нынешнем виде законопроект может ударить по гражданскому обществу и СМИ "с негативными последствиями для многих грузин». Также Боррель предупредил, что реализация закона "может иметь серьезные последствия для отношений с ЕС".

Как писал Лайф ранее, после того как грузинские депутаты в первом чтении одобрили законопроект об иностранных агентах, люди вышли на митинг к зданию парламента. Полиция Тбилиси применила слезоточивый газ на акции протеста. Митингующие попытались прорваться в парламент, но вскоре их оттеснили и разогнали.