США пригрозили Грузии санкциями из-за закона об иноагентах

В США допускают, что могут ввести санкции в отношении грузинских властей из-за закона об иноагентах, который пока только обсуждается в парламенте. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Я не буду называть конкретных лиц или компании, которые могут быть подвергнуты американским или другим санкциям", — сказал он.

Отвечая на вопрос о возможном введении санкций из-за закона об иноагентах, Прайс заявил, что у США "есть набор инструментов", который позволяет Штатам "в любой стране мира привлечь к ответственности любого, кто ответственен за подавление прав человека".