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7 марта, 20:42

США пригрозили Грузии санкциями из-за закона об иноагентах

Представитель Госдепа Прайс допустил санкции из-за закона об иноагентах в Грузии

В США допускают, что могут ввести санкции в отношении грузинских властей из-за закона об иноагентах, который пока только обсуждается в парламенте. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Я не буду называть конкретных лиц или компании, которые могут быть подвергнуты американским или другим санкциям", — сказал он.

Отвечая на вопрос о возможном введении санкций из-за закона об иноагентах, Прайс заявил, что у США "есть набор инструментов", который позволяет Штатам "в любой стране мира привлечь к ответственности любого, кто ответственен за подавление прав человека".

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Как писал Лайф ранее, после того как грузинские депутаты в первом чтении одобрили законопроект об иностранных агентах, люди вышли на митинг к зданию парламента. Полиция Тбилиси применила слезоточивый газ на акции протеста.

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ТАСС / Михаил Егиков

Арина Родионова
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