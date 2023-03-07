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7 марта, 19:36

Как на Майдане: В Тбилиси в полицию полетели коктейли Молотова

В Тбилиси протестующие начали бросать в полицейских коктейли Молотова

В Тбилиси участники акции, выступающие против законопроекта об иностранных агентах, начали бросать в полицейских коктейли Молотова. Перед этим стражи порядка применили против них слезоточивый газ.

В Тбилиси в полицейских летят коктейли Молотова. Видео © Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье

Один из коктейлей Молотова попал в сотрудников органов правопорядка, которые в спецснаряжении оттесняли протестующих. Возгорание быстро потушили благодаря водомёту, который пригнали для разгона митингующих.

В Тбилиси в полицейских летят коктейли Молотова. Видео © Telegram / Sputnik Грузия — Новости

В Грузии во время протестов против закона об иноагентах произошла стрельба

В Грузии во время протестов против закона об иноагентах произошла стрельба

Как сообщал Лайф, после того как грузинские депутаты в первом чтении одобрили законопроект об иностранных агентах, люди вышли на митинг к зданию парламента. Полиция Тбилиси применила слезоточивый газ на акции протеста. Президент страны намерена выступить с обращением к нации.

Отметим также, что коктейлями Молотова стражей порядка забрасывали также в ходе так называемого Евромайдана в 2014 году.

Обложка ©

Telegram / Ыз

Андрей Григорьев
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