Как на Майдане: В Тбилиси в полицию полетели коктейли Молотова
В Тбилиси протестующие начали бросать в полицейских коктейли Молотова
В Тбилиси участники акции, выступающие против законопроекта об иностранных агентах, начали бросать в полицейских коктейли Молотова. Перед этим стражи порядка применили против них слезоточивый газ.
В Тбилиси в полицейских летят коктейли Молотова. Видео © Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье
Один из коктейлей Молотова попал в сотрудников органов правопорядка, которые в спецснаряжении оттесняли протестующих. Возгорание быстро потушили благодаря водомёту, который пригнали для разгона митингующих.
В Тбилиси в полицейских летят коктейли Молотова. Видео © Telegram / Sputnik Грузия — Новости
Как сообщал Лайф, после того как грузинские депутаты в первом чтении одобрили законопроект об иностранных агентах, люди вышли на митинг к зданию парламента. Полиция Тбилиси применила слезоточивый газ на акции протеста. Президент страны намерена выступить с обращением к нации.
Отметим также, что коктейлями Молотова стражей порядка забрасывали также в ходе так называемого Евромайдана в 2014 году.
Telegram / Ыз