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7 марта, 19:15

Президент Грузии отменила встречи в Нью-Йорке из-за митингов в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила все встречи в ходе рабочего визита в США из-за митингов в Тбилиси и планирует обратиться к жителям страны. Об этом заявили в администрации главы государства.

"Президент Грузии находится в США. Президент аннулировала все свои встречи, запланированные на сегодня в Организации Объединённых Наций, и готовится обратиться к населению", — сказано в сообщении.

В Грузии во время протестов против закона об иноагентах произошла стрельба

В Грузии во время протестов против закона об иноагентах произошла стрельба

Как сообщал Лайф, после того, как грузинские депутаты в первом чтении одобрили законопроект об иностранных агентах, люди вышли на митинг к зданию парламента. Полиция Тбилиси применила слезоточивый газ на акции протеста.

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president.gov.ge

Никита Осипов
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