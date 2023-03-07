Президент Грузии отменила встречи в Нью-Йорке из-за митингов в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила все встречи в ходе рабочего визита в США из-за митингов в Тбилиси и планирует обратиться к жителям страны. Об этом заявили в администрации главы государства.

"Президент Грузии находится в США. Президент аннулировала все свои встречи, запланированные на сегодня в Организации Объединённых Наций, и готовится обратиться к населению", — сказано в сообщении.