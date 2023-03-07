Грузинский парламент в первом чтении поддержал нашумевший законопроект об иноагентах

Грузинские депутаты всё-таки приняли в первом чтении законопроект об иностранных агентах, из-за которого ранее они дрались и устраивали протесты. Об этом сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили.

"76 голосов за, 13 против. Законопроект принят в первом чтении", — сказал он после проведения процедуры голосования.

По данным грузинских СМИ, в настоящее время у здания парламента собрались тысячи участников протеста против принятия законопроекта и перекрыли центральную улицу Тбилиси.