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7 марта, 16:51

Грузинский парламент в первом чтении поддержал нашумевший законопроект об иноагентах

Грузинские депутаты всё-таки приняли в первом чтении законопроект об иностранных агентах, из-за которого ранее они дрались и устраивали протесты. Об этом сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили.

"76 голосов за, 13 против. Законопроект принят в первом чтении", — сказал он после проведения процедуры голосования.

По данным грузинских СМИ, в настоящее время у здания парламента собрались тысячи участников протеста против принятия законопроекта и перекрыли центральную улицу Тбилиси.

В Грузии во время протестов против закона об иноагентах произошла стрельба

В Грузии во время протестов против закона об иноагентах произошла стрельба

Как ранее рассказывал Лайф, обсуждение законопроекта об иноагентах в Парламенте Грузии было прервано из-за драки между депутатами правящей "Грузинской мечты" и оппозиционерами. Последние вошли в зал и попытались сорвать заседание, из-за чего и возникла массовая потасовка.

Обложка ©

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Наталья Исакова
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