Грузинские депутаты устроили драку в парламенте из-за закона об иноагентах
Обсуждение законопроекта об иностранных агентах в парламенте Грузии было прервано из-за драки между депутатами правящей "Грузинской мечты" и оппозиционерами. Всё закончилось без пострадавших, сообщают местные СМИ.
Грузинские депутаты подрались из-за закона об иноагентах. Видео © Telegram / Армбриф
Как утверждается, в здании парламента собрались парламентарии от оппозиционной партии "Единое национальное движение", представители прессы и НКО. Ранее сегодня они встретили сторонников законопроекта плакатами с надписями: "Вы — авторы русского закона" и "Мы теряем Европу". Некоторые оппозиционеры вошли в зал и попытались сорвать заседание. Их силой стали пытаться вывести из помещения, из-за чего и возникла драка. Вокруг здания парламента стянули патрульную полицию.
Ранее Лайф сообщал, что в Румынии депутат на удалёнке присоединился к рабочей конференции прямо из душа. Позже Социал-демократическая партия объявила об отставке советника. В соцсетях он извинился за инцидент и назвал его случайной ошибкой.
Кадр из видео Telegram / Армбриф