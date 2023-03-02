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2 марта, 14:34

Грузинские депутаты устроили драку в парламенте из-за закона об иноагентах

Обсуждение законопроекта об иностранных агентах в парламенте Грузии было прервано из-за драки между депутатами правящей "Грузинской мечты" и оппозиционерами. Всё закончилось без пострадавших, сообщают местные СМИ.

Грузинские депутаты подрались из-за закона об иноагентах. Видео © Telegram / Армбриф

Как утверждается, в здании парламента собрались парламентарии от оппозиционной партии "Единое национальное движение", представители прессы и НКО. Ранее сегодня они встретили сторонников законопроекта плакатами с надписями: "Вы — авторы русского закона" и "Мы теряем Европу". Некоторые оппозиционеры вошли в зал и попытались сорвать заседание. Их силой стали пытаться вывести из помещения, из-за чего и возникла драка. Вокруг здания парламента стянули патрульную полицию.

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Ранее Лайф сообщал, что в Румынии депутат на удалёнке присоединился к рабочей конференции прямо из душа. Позже Социал-демократическая партия объявила об отставке советника. В соцсетях он извинился за инцидент и назвал его случайной ошибкой.

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Кадр из видео Telegram / Армбриф

Наталья Исакова
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