В Румынии депутат на удалёнке присоединился к рабочей конференции прямо из душа
Депутат от Социал-демократической партии Румынии Альберто-Иосиф Караян подключился к онлайн-заседанию прямо из душа. О таком курьёзном случае пишет местный портал Realitatea.
В Румынии депутат на удалёнке присоединился к рабочей конференции прямо из душа. Видео © VK / Marian Krogulski
Караян участвовал в заседании удалённо и, вероятно, случайно включил камеру, появившись перед коллегами в полуобнажённом виде. Поняв свою ошибку, он несколько раз пытался выключить передачу изображения, но не смог совладать с техникой и решил просто прервать звонок. В это время коллеги едва сдерживали смех. Позже Социал-демократическая партия Румынии объявила об отставке советника. В соцсетях он извинился за инцидент и назвал его случайной ошибкой.
А ранее президент США Джо Байден рассказал, с каким человеком-невидимкой постоянно здоровается. Видеоролик с признанием 80-летнего американского лидера опубликовал на своей странице в соцсети журналист Грег Прайс.
Кадр из видео VK / Marian Krogulski