В Румынии депутат на удалёнке присоединился к рабочей конференции прямо из душа

Караян участвовал в заседании удалённо и, вероятно, случайно включил камеру, появившись перед коллегами в полуобнажённом виде. Поняв свою ошибку, он несколько раз пытался выключить передачу изображения, но не смог совладать с техникой и решил просто прервать звонок. В это время коллеги едва сдерживали смех. Позже Социал-демократическая партия Румынии объявила об отставке советника. В соцсетях он извинился за инцидент и назвал его случайной ошибкой.