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25 февраля, 19:07

В Румынии депутат на удалёнке присоединился к рабочей конференции прямо из душа

Депутат от Социал-демократической партии Румынии Альберто-Иосиф Караян подключился к онлайн-заседанию прямо из душа. О таком курьёзном случае пишет местный портал Realitatea.

В Румынии депутат на удалёнке присоединился к рабочей конференции прямо из душа. Видео © VK / Marian Krogulski

Караян участвовал в заседании удалённо и, вероятно, случайно включил камеру, появившись перед коллегами в полуобнажённом виде. Поняв свою ошибку, он несколько раз пытался выключить передачу изображения, но не смог совладать с техникой и решил просто прервать звонок. В это время коллеги едва сдерживали смех. Позже Социал-демократическая партия Румынии объявила об отставке советника. В соцсетях он извинился за инцидент и назвал его случайной ошибкой.

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Кадр из видео VK / Marian Krogulski

Наталья Исакова
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