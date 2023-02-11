Байден рассказал, с каким человеком-невидимкой постоянно здоровается

Американский лидер Джо Байден признался, что постоянно ищет "президента США", чтобы с ним поздороваться, забыв о том, что данный пост занимает он сам. Видеоролик с объяснениями главы Белого дома опубликовал в "Твиттере" американский журналист Грег Прайс.

Байден рассказал, что чувствует, когда слышит о президенте США. Видео © Twitter / Greg Price

"Каждый раз, когда я слышу "президент Соединённых Штатов", я оглядываюсь и говорю: "Где он, чёрт возьми?" — заявил 80-летний Байден во время собрания Национальной ассоциации губернаторов в Белом доме.