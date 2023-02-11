Байден рассказал, с каким человеком-невидимкой постоянно здоровается
Американский лидер Джо Байден признался, что постоянно ищет "президента США", чтобы с ним поздороваться, забыв о том, что данный пост занимает он сам. Видеоролик с объяснениями главы Белого дома опубликовал в "Твиттере" американский журналист Грег Прайс.
Байден рассказал, что чувствует, когда слышит о президенте США. Видео © Twitter / Greg Price
"Каждый раз, когда я слышу "президент Соединённых Штатов", я оглядываюсь и говорю: "Где он, чёрт возьми?" — заявил 80-летний Байден во время собрания Национальной ассоциации губернаторов в Белом доме.
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К слову, с Байденом постоянно происходят какие-то неурядицы, американский лидер уже запомнился всему миру своими конфузами, оговорками, падениями и пожатием рук невидимкам. Президент США, в частности, множество раз путал названия стран, имена и должности коллег, забывал о гибели собственного сына, а также давал поводы для провокационных заголовков, нюхая волосы девочек. При этом не так давно стало известно, что Байден хочет баллотироваться на второй президентский срок.
Flickr / The White House