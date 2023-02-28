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28 февраля, 10:56

КПРФ призвала исключить депутата Абдалкина за видео с лапшой на ушах

Самарские депутаты осудили коллегу от КПРФ Абдалкина из-за видео с лапшой на ушах

<p>Михаил Абдалкин. Скриншот видео © Vk / <a href="https://vk.com/photo96777125_457248140?all=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Михаил Абдалкин</a></p>

Михаил Абдалкин. Скриншот видео © Vk / Михаил Абдалкин

Члены Самарской губернской думы в ходе пленарного заседания единогласно объявили публичное порицание депутату от КПРФ Михаилу Абдалкину за провокационное видео с лапшой на ушах. Сам парламентарий на обсуждении не присутствовал.

Речь идёт о видеоролике, на котором Абдалкин повесил себе на уши лапшу и в таком виде слушал Послание президента РФ Федеральному собранию.

Депутат Госдумы Александр Ющенко заявил, что центральная ревизионная комиссия КПРФ и региональное отделение партии не оставят эту публикацию без внимания. Рассмотреть ситуацию также поручено Комитету по регламенту Самарской губдумы — её председатель Геннадий Котельников заявил, что поведение Абдалкина вызвало у него крайнее возмущение.

"Ставится на голосование предложенный проект думы… Мы проголосовали единогласно", — сказал Котельников.

Комитет по регламенту в свою очередь предложил губдуме объявить Абдалкину публичное порицание, а КПРФ — рассмотреть вопрос об исключении депутата из партии. Копии материалов по ситуации рекомендуется направить в правоохранительные органы и прокуратуру для их юридической оценки.

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А ранее Лайф рассказывал, что депутат Костромской областной думы Дмитрий Грибков бросил резиновую перчатку в коллегу Евгения Щепалова во время заседания одного из комитетов и вызвал его на дуэль.

Ирина Фальке
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