Проигравший складывает мандат: В Костроме депутат вызвал коллегу на дуэль, бросив в него перчатку

Депутат Костромской областной думы Дмитрий Грибков бросил резиновую перчатку в коллегу Евгения Щепалова во время заседания одного из комитетов и вызвал его на дуэль. Видеозапись с моментом словесной перепалки опубликовал в соцсетях сам Щепалов.

В Костроме депутат вызвал коллегу на дуэль, бросив в него резиновую перчатку. Видео © VK / Депутат Щепалов

Конфликт парламентариев связан с постом на странице Щепалова от 29 января, в котором он написал о якобы имевших место "близких отношениях" Грибкова с его бывшим помощником, осуждённым за педофилию. В нём депутат предложил коллеге добровольно пройти детектор лжи, чтобы установить, была ли между ним и его помощником связь.

В ответ на это Грибков заявил, что Щепалов публично оскорбил его и всю его семью, в том числе родителей, детей и жену. Именно поэтому депутат не нашёл ничего лучше, чем вызвать оппонента на дуэль, и запустил в него белой резиновой перчаткой прямо во время заседания. Суть дуэли, предложенной Грибковым, состоит в том, что он проходит детектор лжи, после которого "проигравшему" придётся сложить полномочия.

"Если окажусь прав я, ты складываешь свои депутатские полномочия. Если окажусь я вдруг неправ, я сложу свои депутатские полномочия. При этом перед тем, как я пойду на полиграф, мы оба пишем заявления о добровольном сложении полномочий... без даты... В дело пойдёт заявление [того], кто проиграет", — сказал Грибков в беседе со Щепаловым.