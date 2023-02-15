"Градус повышался": Психолог Сатья Дас, огревший женщину сумкой по голове, оправдался и раскаялся

Популярный блогер Сатья Дас (Сергей Яковлев) объяснил инцидент, произошедший накануне в Великом Новгороде. Психолог, специализирующийся на семейных отношениях, не выдержал пылкого темперамента одной из слушательниц и надавал ей её же сумкой по голове.

Психолог Дас, ударивший женщину на семинаре в Великом Новгороде, раскаялся и извинился. Видео © vk.com / satya.expert

Перепалку сняли на видео другие участники встречи, и оно быстро разлетелось в Сети. На кадрах видно, что пострадавшая пришла слушать советы по семейным отношениям вместе с мужем, но, по всей вероятности, решить проблемы в личной жизни она не так уж и хотела. Так, вместо того чтобы слушать лекцию, она комментировала все высказывания Сатьи, орала и материлась.

Успокоить её пытался и сам лектор, и другие слушатели, но безуспешно. В какой-то момент Яковлев не выдержал и ударил даму её же сумкой по голове. Справедливо будет заметить, что удар она получила после того, как начала визжать на психолога, говорить ему заткнуться и всячески выводить на скандал. После инцидента Сатья Дас заявил, что лекции он проводит на протяжении 17 лет и всегда у него получалось находить общий язык со слушателями, но до ситуации в Великом Новгороде.

"Что же было на самом деле? В течение двух часов слушательница пыталась сорвать лекцию. Не помогали никакие средства успокоения. Градус повышался, и произошло то, что произошло. Сыграли роль и накопленная усталость, и напряжение от беседы со слушательницей, и переживания за тех людей, которые пришли получать ответы на вопросы, а не слушать словесные перебранки", — объяснил он.

По его словам, всё это не оправдывает его и такое поведение является недопустимым. Дас признался, что он очень сожалеет о случившемся, и принёс извинения от себя лично и команды.