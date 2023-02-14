Появилось видео массовой драки российских и украинских футболистов в турецком отеле
Массовая драка между игроками российского "Шинника" и украинского "Миная" попала на видео
В Сети появились кадры драки российских и украинских футболистов в турецком отеле Royal Seginus. Видео опубликовал телеграм-канал "Бомбардир".
Массовая драка между игроками "Шинника" и украинского "Миная" попала на видео. Видео © t.me / "Бомбардир"
На кадрах видно, что массовая драка между игроками "Шинника" и украинского "Миная" происходит прямо в стенах турецкого отеля. Футболисты пытаются выяснить отношения на словах, но потом в ход идут кулаки. Разъярённых спортсменов пытались успокоить сотрудники гостиницы.
Ранее стало известно, что российские и украинские футболисты подрались в турецком отеле. Как писали местные СМИ, конфликт начался из-за того, что украинцы попросили директора ярославского "Шинника" спеть гимн Незалежной, а потом и вовсе избили россиянина в лифте. При этом гендиректор ФК считает, что массовая драка произошла по вине турецкого отеля.
t.me / "Бомбардир"