Гендиректор "Шинника" назвал виновников массовой драки с украинскими футболистами в Турции

Массовая драка футболистов российского клуба "Шинник" с украинскими коллегами из "Миная" произошла по вине турецкого отеля, считает гендиректор ярославского ФК Сергей Кулаков.

Он рассказал, что представители российского клуба забронировали отель ещё в ноябре. Во избежание конфликтов никто не хотел, чтобы в это же время на территории комплекса находилась украинская команда.

"На тот момент никого там не было. Почему в отеле появилась украинская команда — вопрос к отелю, мы разбираемся в этом вопросе. Я всё прекрасно [понимаю]: бизнес, деньги и всё остальное, но безопасность должна быть на первом месте", — приводит его слова РИА "Новости".