Гендиректор "Шинника" назвал виновников массовой драки с украинскими футболистами в Турции
Игроки ярославского "Шинника" проводят тренировку на пляже. Фото © Официальный сайт футбольного клуба "Шинник"
Массовая драка футболистов российского клуба "Шинник" с украинскими коллегами из "Миная" произошла по вине турецкого отеля, считает гендиректор ярославского ФК Сергей Кулаков.
Он рассказал, что представители российского клуба забронировали отель ещё в ноябре. Во избежание конфликтов никто не хотел, чтобы в это же время на территории комплекса находилась украинская команда.
"На тот момент никого там не было. Почему в отеле появилась украинская команда — вопрос к отелю, мы разбираемся в этом вопросе. Я всё прекрасно [понимаю]: бизнес, деньги и всё остальное, но безопасность должна быть на первом месте", — приводит его слова РИА "Новости".
Как рассказывал Лайф, в турецком отеле подрались российские и украинские футболисты. По данным турецких СМИ, конфликт начался по вине вторых, якобы они попросили директора ярославского "Шинника" спеть гимн Украины, а после избили россиянина в лифте.