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14 февраля, 10:10

Гендиректор "Шинника" назвал виновников массовой драки с украинскими футболистами в Турции

<p>Игроки ярославского "Шинника" проводят тренировку на пляже. Фото © <a href="https://shinnik.com/news/589783/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт</a> футбольного клуба "Шинник"</p>

Игроки ярославского "Шинника" проводят тренировку на пляже. Фото © Официальный сайт футбольного клуба "Шинник"

Массовая драка футболистов российского клуба "Шинник" с украинскими коллегами из "Миная" произошла по вине турецкого отеля, считает гендиректор ярославского ФК Сергей Кулаков.

Он рассказал, что представители российского клуба забронировали отель ещё в ноябре. Во избежание конфликтов никто не хотел, чтобы в это же время на территории комплекса находилась украинская команда.

"На тот момент никого там не было. Почему в отеле появилась украинская команда — вопрос к отелю, мы разбираемся в этом вопросе. Я всё прекрасно [понимаю]: бизнес, деньги и всё остальное, но безопасность должна быть на первом месте", — приводит его слова РИА "Новости".

Футболист сборной Украины избил российского туриста в Турции

Футболист сборной Украины избил российского туриста в Турции

Как рассказывал Лайф, в турецком отеле подрались российские и украинские футболисты. По данным турецких СМИ, конфликт начался по вине вторых, якобы они попросили директора ярославского "Шинника" спеть гимн Украины, а после избили россиянина в лифте.

Николь Вербер
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