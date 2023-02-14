Российские и украинские футболисты подрались в турецком отеле Royal Seginus. Потасовку устроили игроки ярославского "Шинника" и спортсмены из "Миная", уточняет РИА "Новости".

Сейчас "Шинник" проводит в Анталье третий зимний сбор. Российский клуб уже готовит официальное заявление по данному инциденту. Оно будет опубликовано в скором времени, заверили в пресс-службе "Шинника".