Российские и украинские футболисты подрались в турецком отеле
Игроки ярославского "Шинника" проводят тренировку на пляже. Фото © Официальный сайт футбольного клуба "Шинник"
Российские и украинские футболисты подрались в турецком отеле Royal Seginus. Потасовку устроили игроки ярославского "Шинника" и спортсмены из "Миная", уточняет РИА "Новости".
Сейчас "Шинник" проводит в Анталье третий зимний сбор. Российский клуб уже готовит официальное заявление по данному инциденту. Оно будет опубликовано в скором времени, заверили в пресс-службе "Шинника".
По данным турецких СМИ, конфликт начали украинские футболисты. Они якобы попросили директора ярославского "Шинника" спеть гимн Украины, а позже прямо в лифте избили россиянина. Когда лифт приехал на назначенный этаж, пассажиров уже ждали товарищи пострадавшего, которые поспешили за него заступиться. В итоге произошла массовая драка, персонал отеля был вынужден вызвать полицию и скорую.
Недавно Лайф рассказывал, что нападающий футбольного клуба "Шахтёр" и сборной Украины Даниил Сикан избил российского туриста в Турции. Украинский спортсмен ударил россиянина, сбив его с ног. В итоге у пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму.