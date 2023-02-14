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14 февраля, 08:17
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Российские и украинские футболисты подрались в турецком отеле

<p>Игроки ярославского "Шинника" проводят тренировку на пляже. Фото © <a href="https://shinnik.com/news/589783/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт</a> футбольного клуба "Шинник"</p>

Игроки ярославского "Шинника" проводят тренировку на пляже. Фото © Официальный сайт футбольного клуба "Шинник"

Российские и украинские футболисты подрались в турецком отеле Royal Seginus. Потасовку устроили игроки ярославского "Шинника" и спортсмены из "Миная", уточняет РИА "Новости".

Сейчас "Шинник" проводит в Анталье третий зимний сбор. Российский клуб уже готовит официальное заявление по данному инциденту. Оно будет опубликовано в скором времени, заверили в пресс-службе "Шинника".

По данным турецких СМИ, конфликт начали украинские футболисты. Они якобы попросили директора ярославского "Шинника" спеть гимн Украины, а позже прямо в лифте избили россиянина. Когда лифт приехал на назначенный этаж, пассажиров уже ждали товарищи пострадавшего, которые поспешили за него заступиться. В итоге произошла массовая драка, персонал отеля был вынужден вызвать полицию и скорую.

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Недавно Лайф рассказывал, что нападающий футбольного клуба "Шахтёр" и сборной Украины Даниил Сикан избил российского туриста в Турции. Украинский спортсмен ударил россиянина, сбив его с ног. В итоге у пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму.

Николь Вербер
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