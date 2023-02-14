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13 февраля, 22:31
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"Пасть откроешь — выгоню!": Популярный психолог ударил женщину на своём семинаре

Психолог Сатья Дас ударил женщину сумкой на семинаре в Великом Новгороде

Популярный российский блогер Сатья Дас (Сергей Яковлев), проводящий семинары по психологии и раздающий советы по правильному устройству жизни, во время семинара в Великом Новгороде ударил женщину. Он не выдержал темперамента слушательницы и стукнул её по голове сумкой. Видео в соцсетях опубликовали другие участники встречи.

Психолог Сатья Дас ударил женщину. Видео © Telegram / MASH

Судя по этим кадрам, женщина пришла на лекцию с мужчиной, но, вместо того чтобы слушать Даса, комментировала его слова. В результате спровоцировала психолога на скандал.

"Ещё раз пасть откроешь — выгоню", — предупреждал со сцены Дас.

"Она кричала с места, отвечала едкой репликой на его замечания. Была попытка её вывести. К слову, её мужчина вышел в холл и ждал. Стоял за дверью и слушал, как его женщину называет сумасшедшей весь зал. Высокая семейная психология была продемонстрирована новгородской публике нынче", — рассказала изданию "Стархит" очевидица Анна Попова.

По словам другой участницы семинара, женщина кричала матом, вопила, не давала никому говорить. Поначалу с ней пытались поговорить по-хорошему, но всё закончилось инцидентом, попавшим на видео.

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Обложка ©

Telegram / MASH

Анатолий Симоненко
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