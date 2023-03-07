Полиция Тбилиси применила слезоточивый газ на акции против законопроекта об иноагентах

Полиция Тбилиси применила слезоточивый газ в отношении протестующих, которые вышли на митинг к зданию Парламента Грузии после того, как депутаты в первом чтении одобрили нашумевший законопроект об иностранных агентах.

Против участников акции протеста в Тбилиси применяют слезоточивый газ. Видео © Twitter / Mtavari TV

В настоящее время у здания парламента в центре Тбилиси собрались тысячи человек, протестующих против принятия нового закона. Очевидцы сообщают о применении силовиками слезоточивого газа. Также уточняется, что в центре грузинской столицы были замечены полицейские водомёты.