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7 марта, 17:20

Полиция Тбилиси применила слезоточивый газ на акции против законопроекта об иноагентах

Полиция Тбилиси применила слезоточивый газ в отношении протестующих, которые вышли на митинг к зданию Парламента Грузии после того, как депутаты в первом чтении одобрили нашумевший законопроект об иностранных агентах.

Против участников акции протеста в Тбилиси применяют слезоточивый газ. Видео © Twitter / Mtavari TV

В настоящее время у здания парламента в центре Тбилиси собрались тысячи человек, протестующих против принятия нового закона. Очевидцы сообщают о применении силовиками слезоточивого газа. Также уточняется, что в центре грузинской столицы были замечены полицейские водомёты.

В Грузии во время протестов против закона об иноагентах произошла стрельба

В Грузии во время протестов против закона об иноагентах произошла стрельба

Как ранее рассказывал Лайф, обсуждение законопроекта об иноагентах в Парламенте Грузии было прервано из-за драки между депутатами правящей "Грузинской мечты" и оппозиционерами. Последние вошли в зал и попытались сорвать заседание, из-за чего и возникла массовая потасовка.

Обложка ©

Twitter / Civil.Ge

Наталья Исакова
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