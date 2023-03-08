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8 марта, 04:10

В Грузии под утро завершилась акция против закона об иноагентах

В Грузии больше тысячи человек приняли участие в акции против закона об иноагентах

В Тбилиси более тысячи человек приняли участие в акции против законопроекта об иностранных агентах, принятого парламентом в первом чтении. После столкновения с полицией к утру митинг завершился, на центральном проспекте Руставели было восстановлено автомобильное движение.

Как передаёт агентство Интерпрессньюс, после ухода митингующих этот район стали покидать и бойцы спецназа, увозить оттуда водомёты. Вместо них прибыли сотрудники коммунальных служб, чтобы убрать территорию после митинга.

Как сообщает Sputnik Грузия, МВД подтвердило задержание лидера оппозиционной партии "Гирчи — Больше свободы" Зураба Джапаридзе. Ему вменили административное нарушение. По предварительным данным, задержано было шесть человек.

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Как писал Лайф ранее, полиция Тбилиси применила слезоточивый газ на акции протеста. Митингующие попытались прорваться в парламент, но вскоре их оттеснили и разогнали.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ZURAB KURTSIKIDZE

Андрей Григорьев
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