В Грузии под утро завершилась акция против закона об иноагентах
В Грузии больше тысячи человек приняли участие в акции против закона об иноагентах
В Тбилиси более тысячи человек приняли участие в акции против законопроекта об иностранных агентах, принятого парламентом в первом чтении. После столкновения с полицией к утру митинг завершился, на центральном проспекте Руставели было восстановлено автомобильное движение.
Как передаёт агентство Интерпрессньюс, после ухода митингующих этот район стали покидать и бойцы спецназа, увозить оттуда водомёты. Вместо них прибыли сотрудники коммунальных служб, чтобы убрать территорию после митинга.
Как сообщает Sputnik Грузия, МВД подтвердило задержание лидера оппозиционной партии "Гирчи — Больше свободы" Зураба Джапаридзе. Ему вменили административное нарушение. По предварительным данным, задержано было шесть человек.
Как писал Лайф ранее, полиция Тбилиси применила слезоточивый газ на акции протеста. Митингующие попытались прорваться в парламент, но вскоре их оттеснили и разогнали.
ТАСС / EPA / ZURAB KURTSIKIDZE