В Грузии под утро завершилась акция против закона об иноагентах

В Тбилиси более тысячи человек приняли участие в акции против законопроекта об иностранных агентах, принятого парламентом в первом чтении. После столкновения с полицией к утру митинг завершился, на центральном проспекте Руставели было восстановлено автомобильное движение.

Как передаёт агентство Интерпрессньюс, после ухода митингующих этот район стали покидать и бойцы спецназа, увозить оттуда водомёты. Вместо них прибыли сотрудники коммунальных служб, чтобы убрать территорию после митинга.