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7 марта, 20:44

В Тбилиси митингующие начали штурм парламента

В Тбилиси протестующие прорвали баррикаду полиции у здания парламента

В Тбилиси участники акции против законопроекта об иноагентах прорвали баррикаду у парламента Грузии, которую выставила полиция. Они пытаются прорваться в здание.

Митингующие прорвали баррикаду у здания парламента Грузии. Видео © TV Pirveli

На кадрах местного телевидения видно, что мужчины голыми руками разрушили металлическое ограждение, которое отделяло их от главного входа в здание.

Напомним, в парламент Грузии внесли две версии законопроекта об иноагентах — грузинскую и американскую. Грузинская версия предусматривает, что агентом иностранного влияния является юридическое лицо, более 20% финансирования которого идёт из-за рубежа. Это может быть и СМИ, но не физическое лицо. Американская же версия является калькой с закона США и не содержит подобных норм.

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Как сообщал Лайф, после того как грузинские депутаты в первом чтении одобрили законопроект об иностранных агентах в местной версии, люди вышли на митинг к зданию парламента. Полиция Тбилиси применила слезоточивый газ на акции протеста. Президент приняла сторону протестующих и пообещала им наложить вето на закон.

Обложка ©

TV Pirveli

Андрей Григорьев
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