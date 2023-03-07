В Тбилиси митингующие начали штурм парламента

В Тбилиси участники акции против законопроекта об иноагентах прорвали баррикаду у парламента Грузии, которую выставила полиция. Они пытаются прорваться в здание.

Митингующие прорвали баррикаду у здания парламента Грузии. Видео © TV Pirveli

На кадрах местного телевидения видно, что мужчины голыми руками разрушили металлическое ограждение, которое отделяло их от главного входа в здание.

Напомним, в парламент Грузии внесли две версии законопроекта об иноагентах — грузинскую и американскую. Грузинская версия предусматривает, что агентом иностранного влияния является юридическое лицо, более 20% финансирования которого идёт из-за рубежа. Это может быть и СМИ, но не физическое лицо. Американская же версия является калькой с закона США и не содержит подобных норм.