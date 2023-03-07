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7 марта, 19:54

Президент Грузии из США поддержала акции протеста в Тбилиси

Президент Грузии поддержала митингующих против законопроекта об иноагентах

<p>Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с обращением к митингующим. Кадр из распространённого видео</p>

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с обращением к митингующим. Кадр из распространённого видео

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, находящаяся в США, заявила, что поддерживает митингующих, выступивших против законопроекта об иноагентах. Видеообращение она записала из Нью-Йорка, выбрав в качестве фона Статую Свободы.

"Это является символом, ради чего Грузия боролась всегда, ради чего мы дошли до сегодняшнего дня. Я рядом с вами, потому что сегодня вы представляете свободную Грузию", — сказала Зурабишвили.

Она пообещала участникам акции протеста, наложит вето на этот законопроект, если документ будет принят в парламенте. В феврале в парламент Грузии внесли две версии законопроекта об иноагентах — грузинскую и американскую. Последняя – по сути, перевод такого же закона США. Грузинская версия предусматривает, что агентом иностранного влияния является юридическое лицо, более 20% финансирования которого идет из-за рубежа. Это может быть и СМИ, но не физическое лицо. Американская же версия касается и физических лиц. А ещё она предусматривает уголовную ответственность.

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Как сообщал Лайф, после того как грузинские депутаты в первом чтении одобрили законопроект об иностранных агентах, люди вышли на митинг к зданию парламента. Полиция Тбилиси применила слезоточивый газ на акции протеста.

Андрей Григорьев
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