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8 марта, 13:46

В Тбилиси начались новые митинги из-за законопроекта об иноагентах

В центре Тбилиси снова собираются протестующие, требующие отклонить законопроект об иностранных агентах. Об этом сообщил член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Акакий Минашвили.

В Тбилиси начались новые митинги из-за законопроекта об иноагентах. Видео © Twitter / KeynewsDE

"Шествием с разных локаций к Парламенту движутся активисты, граждане Грузии. Сегодня к масштабной акции, которая состоится в 19:00 (18:00 по московскому времени), присоединятся представители разных профессий, ведомств", — приводит РИА "Новости" его слова.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как протестующие идут по центру грузинской столицы с плакатами и флаерами. Причём у некоторых в руках флаги Грузии, Украины, США и Евросоюза. Также местные СМИ пишут, что часть митингующих уже собралась у здания Парламента.

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Ранее Лайф сообщал, что Парламент Грузии принял законопроект об иностранных агентах в первом чтении. Это стало причиной массовых акций протеста на улицах Тбилиси, которые переросли в беспорядки. Завершились они только под утро 8 марта. Примечательно, что проведение акций протеста поддержала президент страны Саломе Зурабишвили, которая сейчас находится в США, и именно оттуда записала обращение к народу страны.

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Кадр из видео Twitter / KeynewsDE

Наталья Исакова
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