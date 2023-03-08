В центре Тбилиси снова собираются протестующие, требующие отклонить законопроект об иностранных агентах. Об этом сообщил член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Акакий Минашвили.

В Тбилиси начались новые митинги из-за законопроекта об иноагентах. Видео © Twitter / KeynewsDE

"Шествием с разных локаций к Парламенту движутся активисты, граждане Грузии. Сегодня к масштабной акции, которая состоится в 19:00 (18:00 по московскому времени), присоединятся представители разных профессий, ведомств", — приводит РИА "Новости" его слова.