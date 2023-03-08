В Тбилиси начались новые митинги из-за законопроекта об иноагентах
В центре Тбилиси снова собираются протестующие, требующие отклонить законопроект об иностранных агентах. Об этом сообщил член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Акакий Минашвили.
В Тбилиси начались новые митинги из-за законопроекта об иноагентах. Видео © Twitter / KeynewsDE
"Шествием с разных локаций к Парламенту движутся активисты, граждане Грузии. Сегодня к масштабной акции, которая состоится в 19:00 (18:00 по московскому времени), присоединятся представители разных профессий, ведомств", — приводит РИА "Новости" его слова.
На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как протестующие идут по центру грузинской столицы с плакатами и флаерами. Причём у некоторых в руках флаги Грузии, Украины, США и Евросоюза. Также местные СМИ пишут, что часть митингующих уже собралась у здания Парламента.
Ранее Лайф сообщал, что Парламент Грузии принял законопроект об иностранных агентах в первом чтении. Это стало причиной массовых акций протеста на улицах Тбилиси, которые переросли в беспорядки. Завершились они только под утро 8 марта. Примечательно, что проведение акций протеста поддержала президент страны Саломе Зурабишвили, которая сейчас находится в США, и именно оттуда записала обращение к народу страны.
Кадр из видео Twitter / KeynewsDE