В Тбилиси протестующие после окончания срока ультиматума пошли на штурм парламента

В Тбилиси после того, как закончился срок ультиматума, поставленный митингующими властям, участники акции протеста пошли на штурм парламента. Они начали бить стёкла в здании и пытаться сломать ворота во двор. Полиция применила водомёты.

Со стороны двора парламента силовики выпустили воду, чтобы отогнать участников акции протеста. Они также применили слезоточивый газ. Митингующие же отвечают полиции, забрасывая её петардами и хлопушками.