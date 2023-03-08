В Тбилиси протестующие после окончания срока ультиматума пошли на штурм парламента
В Тбилиси после того, как закончился срок ультиматума, поставленный митингующими властям, участники акции протеста пошли на штурм парламента. Они начали бить стёкла в здании и пытаться сломать ворота во двор. Полиция применила водомёты.
Со стороны двора парламента силовики выпустили воду, чтобы отогнать участников акции протеста. Они также применили слезоточивый газ. Митингующие же отвечают полиции, забрасывая её петардами и хлопушками.
Силовикам удалось оттеснить протестующих от служебных входов в парламент. Сотрудники МВД в громкоговоритель призывают собравшихся разойтись.
Напомним, 7 марта после того, как грузинские депутаты в первом чтении одобрили законопроект об иностранных агентах, люди вышли на митинг к зданию парламента. Президент Саломе Зурабишвили, находящаяся в США, поддержала действия протестующих. США пригрозили Грузии санкциями. В первый день спецназу удалось разогнать акцию протеста, однако она возобновилась 8 марта.
ТАСС / Михаил Егиков