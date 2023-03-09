Сожгли машину, строили баррикады: В Тбилиси спецназ всю ночь разгонял митингующих

Спецназ окончательно разогнал протестующих на проспекте Руставели в центре Тбилиси. Для этого правоохранители применили водомёты и слезоточивый газ. Там начались массовые задержания демонстрантов. Они бросали в силовиков камни, бутылки и другие предметы.

Спецназ разгоняет демонстрантов в Тбилиси. Видео © Telegram / Sputnik Грузия

Силовики теснят демонстрантов в сторону Тбилисской филармонии. С момента начала разгона на площади количество протестующих значительно уменьшилось. Их остатки пытались из скамеек строить баррикады около станции метро "Руставели".