Сожгли машину, строили баррикады: В Тбилиси спецназ всю ночь разгонял митингующих
Спецназ вытеснил митингующих с проспекта Руставели в центре Тбилиси
Спецназ окончательно разогнал протестующих на проспекте Руставели в центре Тбилиси. Для этого правоохранители применили водомёты и слезоточивый газ. Там начались массовые задержания демонстрантов. Они бросали в силовиков камни, бутылки и другие предметы.
Спецназ разгоняет демонстрантов в Тбилиси. Видео © Telegram / Sputnik Грузия
Силовики теснят демонстрантов в сторону Тбилисской филармонии. С момента начала разгона на площади количество протестующих значительно уменьшилось. Их остатки пытались из скамеек строить баррикады около станции метро "Руставели".
Ранее днём, когда началась акция протеста, к собравшимся обратился оппозиционный политик Георгий Вашадзе. Он призывал блокировать вход в здание парламента, чтобы 9 марта депутаты не смогли войти в него. Сейчас площадь полностью расчищена.
Напомним, 7 марта после того, как грузинские депутаты в первом чтении одобрили законопроект об иностранных агентах, люди вышли на митинг к зданию парламента. Президент Саломе Зурабишвили, находящаяся в США, поддержала действия протестующих. США пригрозили Грузии санкциями. В первый день спецназу удалось разогнать акцию протеста, однако она возобновилась 8 марта. Митингующие дали властям час на исполнение требований, а затем пошли на штурм парламента, который вскоре провалился.
Telegram-канал / Sputnik Грузия