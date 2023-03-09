Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 марта, 02:58

Сожгли машину, строили баррикады: В Тбилиси спецназ всю ночь разгонял митингующих

Спецназ вытеснил митингующих с проспекта Руставели в центре Тбилиси

Спецназ окончательно разогнал протестующих на проспекте Руставели в центре Тбилиси. Для этого правоохранители применили водомёты и слезоточивый газ. Там начались массовые задержания демонстрантов. Они бросали в силовиков камни, бутылки и другие предметы.

Спецназ разгоняет демонстрантов в Тбилиси. Видео © Telegram / Sputnik Грузия

Силовики теснят демонстрантов в сторону Тбилисской филармонии. С момента начала разгона на площади количество протестующих значительно уменьшилось. Их остатки пытались из скамеек строить баррикады около станции метро "Руставели".

Ранее днём, когда началась акция протеста, к собравшимся обратился оппозиционный политик Георгий Вашадзе. Он призывал блокировать вход в здание парламента, чтобы 9 марта депутаты не смогли войти в него. Сейчас площадь полностью расчищена.

Президент Грузии из США поддержала акции протеста в Тбилиси

Президент Грузии из США поддержала акции протеста в Тбилиси

Напомним, 7 марта после того, как грузинские депутаты в первом чтении одобрили законопроект об иностранных агентах, люди вышли на митинг к зданию парламента. Президент Саломе Зурабишвили, находящаяся в США, поддержала действия протестующих. США пригрозили Грузии санкциями. В первый день спецназу удалось разогнать акцию протеста, однако она возобновилась 8 марта. Митингующие дали властям час на исполнение требований, а затем пошли на штурм парламента, который вскоре провалился.

Обложка ©

Telegram-канал / Sputnik Грузия

Арина Родионова
  • Новости
  • Грузия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров