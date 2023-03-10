"Миссия № 1": Кто разжигает огонь протестов в Грузии и как это связано со "вторым фронтом против России"

Пойдя на поводу у Вашингтона и отклонив законопроект об иноагентах, Грузия дала понять Западу, что из неё можно вить верёвки и принуждать к выполнению любых указаний. Об этом сказал Лайфу директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

"Как только грузинские власти проявили крупицу суверенитета и попытались принять закон, ограничивающий внешнее вмешательство со стороны Запада в дела грузинского государства, тут же Грузия перестала быть любимой американской демократией и получила в качестве ответки массовые уличные волнения, инициированные американским посольством", — пояснил он.

По его словам, Тбилиси оказался перед выбором — укреплять свой суверенитет и менять геополитический вектор или же продолжать двигаться в фарватере американской внешней политики, полностью подчиняясь Вашингтону. Грузия выбрала второй вариант и пошла на попятную, отклонив во втором чтении законопроект об иноагентах.

Политолог подчеркнул, что теперь оппозиция уяснила, что на грузинские власти можно давить с помощью уличных протестов — это полное фиаско нынешнего руководства страны. Коровин напомнил, что Тбилиси сам инициировал принятие подобного законопроекта, а после беспорядков в городе и окрика из американского посольства пришлось отказаться от идеи.

"Тут нужно было либо не замахиваться на подобный жест, либо стоять на своём и доводить дело до конца", — отметил собеседник Лайфа.

По его убеждению, следующим шагом Вашингтона станет требование открыть второй фронт против России. Тем самым США бросят Грузию в топку своих внешнеполитических интересов. То есть, уступив один раз, нынешняя грузинская элита будет вынуждена уступать снова и снова, заключил Коровин. А раз США заинтересованы в обострении ситуации на российских границах, то сейчас Тбилиси станет номером один для выполнения подобной миссии.