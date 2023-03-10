"Миссия № 1": Кто разжигает огонь протестов в Грузии и как это связано со "вторым фронтом против России"
Политолог Коровин назвал "полным фиаско властей Грузии" отказ принять закон об иноагентах
Протесты в Тбилиси. Обложка © Telegram / Look at It
Пойдя на поводу у Вашингтона и отклонив законопроект об иноагентах, Грузия дала понять Западу, что из неё можно вить верёвки и принуждать к выполнению любых указаний. Об этом сказал Лайфу директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.
"Как только грузинские власти проявили крупицу суверенитета и попытались принять закон, ограничивающий внешнее вмешательство со стороны Запада в дела грузинского государства, тут же Грузия перестала быть любимой американской демократией и получила в качестве ответки массовые уличные волнения, инициированные американским посольством", — пояснил он.
По его словам, Тбилиси оказался перед выбором — укреплять свой суверенитет и менять геополитический вектор или же продолжать двигаться в фарватере американской внешней политики, полностью подчиняясь Вашингтону. Грузия выбрала второй вариант и пошла на попятную, отклонив во втором чтении законопроект об иноагентах.
Политолог подчеркнул, что теперь оппозиция уяснила, что на грузинские власти можно давить с помощью уличных протестов — это полное фиаско нынешнего руководства страны. Коровин напомнил, что Тбилиси сам инициировал принятие подобного законопроекта, а после беспорядков в городе и окрика из американского посольства пришлось отказаться от идеи.
"Тут нужно было либо не замахиваться на подобный жест, либо стоять на своём и доводить дело до конца", — отметил собеседник Лайфа.
По его убеждению, следующим шагом Вашингтона станет требование открыть второй фронт против России. Тем самым США бросят Грузию в топку своих внешнеполитических интересов. То есть, уступив один раз, нынешняя грузинская элита будет вынуждена уступать снова и снова, заключил Коровин. А раз США заинтересованы в обострении ситуации на российских границах, то сейчас Тбилиси станет номером один для выполнения подобной миссии.
"То есть следует ожидать провокаций против Абхазии, Южной Осетии и прочих резких выпадов и заявлений, обостряющих отношения Грузии с Россией", — полагает эксперт.
Напомним, 6 марта в Тбилиси начались протесты против законопроекта об иностранных агентах, который копирует аналогичный документ, действующий в США. Но депутаты приняли проект в первом чтении, что вызвало новую волну недовольства: митингующие попытались прорваться в Парламент Грузии, но их разогнал спецназ. Вашингтон пригрозил Тбилиси санкциями в случае принятия законопроекта об иноагентах. Сегодня грузинские депутаты отклонили документ во втором чтении.