Китайская рулетка: Как изменится мир после переговоров Си Цзиньпина с Владимиром Путиным в Москве Как глава Китая намерен продвигать пункты своего мирного плана по урегулированию украинского конфликта и что может измениться после его визита в Москву. 13 марта, 23:40 Си Цзиньпин (слева) с президентом России Владимиром Путиным (справа) в Москве. Россия, 2019 год. Фото © Getty Images / Kremlin Press Office / Handout / Anadolu Agency

Глава Китая Си Цзиньпин планирует посетить Москву на следующей неделе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. По словам издания, эксперты ожидают, что главной темой обсуждений станет мирный план Китая по Украине. Однако Кремль пока не готов объявить дату визита в Москву Си Цзиньпина, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ещё одна новость от The Wall Street — о том, что лидер Поднебесной поговорит с Зеленским после встречи с Владимиром Путиным, — свидетельствует о намерении добиться успехов на переговорном треке между Россией и Западом. Если его дипломатия увенчается успехом и дело сдвинется к перемирию, это будет огромной геополитической победой Китая.

— Традицией последних месяцев при визитах Си Цзиньпина стало, мягко говоря, позднее оповещение: официально данные о визите публикуются чуть ли не перед вылетом. Возможно, этот новый стиль связан и с аспектом безопасности. Поэтому, вероятно, о визите Си в Москву узнаем самое раннее в пятницу вечером, а скорее всего — в понедельник, когда самолёт уже будет в небе, — отмечает востоковед-китаист Николай Вавилов.

Экономическая повестка

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Эксперты полагают, что лидер Китая привезёт с собой пакет совместных проектов и инвестиций на сумму 150 миллиардов долларов. То есть речь идёт о контрактах долгосрочного сотрудничества сроком до десяти лет и более, так как Россия нуждается в инвестициях в нескольких направлениях. Отрасли станкостроения и микроэлектроники, агропроизводство и переработка в лёгкой промышленности, а также транспортная инфраструктура сейчас крайне важны для нашей экономики.

— Важный трек изменений, которые уже происходят, — это переход от приграничного сотрудничества между Россией и Китаем к взаимодействию в центральных регионах, в Сибири и на Урале, — комментирует Николай Вавилов.

Геополитический пасьянс

Пленарное заседание Всекитайского собрания народных представителей в Пекине, Китай. Фото © Getty Images / Lintao Zhang

Если раньше Китай старался уйти от ответственности за безопасность международного пространства, то предложение, сделанное 24 февраля, которое частично удовлетворило Россию, частично — Украину и совсем не устроило Запад, говорит о том, что Пекин выходит на международную арену в роли миротворца. Это новый уровень договорённостей в глобальном формате, напоминает доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

— Темы переговоров глав России и Китая будут посвящены глобальным проблемам переустройства современного мира, участию Китая в этом процессе и продвижению китайского плана мирного урегулирования конфликта на Украине, — уверен Суздальцев.

Китай начинает активно расширять сотрудничество со странами Ближнего Востока, готовясь инвестировать в нефтегазовые проекты и логистику. Это не устраивает ни Вашингтон, ни Лондон. Поэтому, устраивая конфликты, западные политики надеются отвязать Тайвань от Китая. В то же время усиление российско-китайского сотрудничества в перспективе опаснее для США, чем конфликт на Украине. Ещё большее сближение Москвы и Пекина быстрее разрушит однополярный мир.

Кроме того, украинский кейс в случае начала мирных переговоров станет для США ещё одной проблемой, так как остатки Украины придётся восстанавливать, экономику реанимировать и продолжать накачивать вооружением, которого уже не хватает самим странам НАТО. Самое ужасное, что эксперты прогнозируют выход и других регионов Украины из состава Незалежной, а в идеале — присоединение их к России.

— Школа элитарного американского философа Збигнева Бжезинского говорит, что Россия не должна соединиться с Украиной. И это "нет соединению с Украиной" в элите США носит исступлённый характер. Для них это суперкрасная линия! — напоминает политолог Сергей Кургинян.

Напомним, план Китая по урегулированию конфликта на Украине созвучен с российскими взглядами. Многие из пунктов китайских предложений совпадают с российскими принципами: приверженность Уставу ООН, нелегитимность односторонних санкций, предпринимаемых в обход Совбеза ООН.

Двенадцать пунктов плана Си Цзиньпина

Си Цзиньпин подписывает указ. Фото © Getty Images / Lintao Zhang

1. Уважать суверенитет всех стран. 2. Отказаться от "менталитета холодной войны". 3. Прекратить огонь. 4. Начать мирные переговоры. 5. Разрешить гуманитарный кризис. 6. Защитить гражданских и военнопленных. 7. Поддерживать безопасность атомных электростанций. 8. Снизить стратегические риски. Пекин подчёркивает, что нельзя использовать ядерное оружие и необходимо противодействовать его применению или угрозе применения. 9. Гарантировать вывоз зерна. 10. Прекратить односторонние санкции. 11. Обеспечить стабильность цепочек производства и поставок. 12. Содействовать послевоенному восстановлению.

По оценке экспертов, китайский мирный план — это ультиматум Западу. Если он не будет услышан, то Китай будет действовать исходя из собственных интересов, а это включает усиление поддержки России. Какова будет её цена для Москвы, пока не ясно, но, вероятно, крайне выгодная Пекину. Поднебесная претендует на роль мирового архитектора, её цель — рост торговли с ЕС, США и Россией — служит обоснованием этих амбиций. В то же время никто из аналитиков не нашёл в предложениях Си Цзиньпина слов "территориальная целостность Украины" и её "суверенитет", а это говорит о многом.

Авторы Елена Стафеева