Изменят ли "правила игры" F-16 на Украине Как падение американского БПЛА стало подарком для партии ястребов и добьются ли они от Пентагона поставок истребителей Киеву. 18023 18023 Истребитель F-16. Обложка © Shutterstock

Американские парламентарии продолжают атаку на Пентагон и требуют от военных деталей передачи и скорейшего решения по отправке Украине самолётов F-16. И если после инцидента с падением американского беспилотника MQ-9 в Чёрное море команда Дональда Трампа начала критиковать администрацию Джозефа Байдена за то, что дрон США оказался недалеко от зоны боевых действий, то сторонников войны в американской политике это лишь воодушевило.

Статья американского издания Politico с заголовком "Сенаторы США от обеих партий давят на Остина по отправке F-16 на Украину" стала ещё одним элементом этой борьбы. Журналисты получили информацию о письме, подписанном восемью сенаторами на имя главы Пентагона Ллойда Остина, возможно, даже раньше его отправки.

Парламентарии утверждают, что современные истребители "могут изменить правила игры на поле боя", то есть дать руководству Незалежной преимущество в боевых действиях. Накануне президент Джо Байден осудил двухпартийные призывы направить истребители американского производства Киеву.

Ряд американистов считает, что предвыборные обещания республиканцев остановить украинский конфликт или сократить помощь Украине рассчитаны на начавшиеся кампании. Например, губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что "помощь Украине — не в интересах США". По его словам, отправка войск или современного оружия — истребителей F-16 и ракет большой дальности — может "втянуть Соединённые Штаты в конфликт и приблизить к серьёзной войне между двумя крупнейшими ядерными державами мира".

Стоит ли ожидать после американских ПВО, активно размещаемых сейчас на Украине, истребители F-16? По оценкам экспертов, при сломе позиций руководства США сотни боевых самолётов будут доставлены на Украину. А пилотировать их будут остатки украинских лётчиков, спешно переобучаемых на военных аэродромах Европы, и наёмники.

Полёты на F-16 подразумевают плотную работу с американскими самолётами дальнего радиолокационного обнаружения — Е-3 АВАКС, оснащённые последними модификациями оборудования. Эффективно с этими моделями работают МиГ-31 с Р-37, разработанные для противодействия этим машинам.

Если же F-16 в воздушных боях будут работать без прикрытия, то репутации западного оружия будет нанесён существенный удар — российская истребительная авиация сможет эффективно противостоять им.

Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что разговоры о поставках F-16 могут стать реальностью, но будут отложены по времени и если состоятся, то не раньше поставок танков Abrams.

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— На самом деле они получат из Словакии, Болгарии и Польши самолёты советского образца МиГ-29, оснащённые средствами связи и целеуказания спутников НАТО. Плюс ко всему речь идёт о транспортно-боевых вертолётах, произведённых для Афганистана, — Ми-17. Эти модели могут передать ВСУ для наступления на юге и в направлении Крыма к маю. Совокупная численность этого парка может составить до 150 единиц, — сказал Дандыкин. — Их могут использовать для контрнаступления на юге.

Авторы Дмитрий Шестопалов