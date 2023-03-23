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23 марта, 15:52

МИД России жёстко отчитал Словакию за передачу Украине советских МиГ-29

Грушко заявил, что переданные ВСУ МиГ-29 пополнят статистику сбитых самолётов на Украине

<p>Обложка © Getty Images / Stocktrek Images</p>

Обложка © Getty Images / Stocktrek Images

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко перечислил "весь мыслимый букет нарушений", которые допустила Словакия передачей Украине четырёх сверхзвуковых истребителей МиГ-29 советского производства. По его словам, этот шаг Братиславы противоречит и директивам Евросоюза.

"Словакия как член ЕС грубейшим образом нарушает многочисленные международные обязательства, в том числе еэсовские директивные документы, а также Международный договор о торговле оружием и принципы, регулирующие передачу обычных вооружений, документ ОБСЕ, и запрещающие поставки оружия в зоны конфликтов. Ещё одно свидетельство, как на самом деле выглядит "порядок, основанный на правилах", — сказал ТАСС замглавы МИД.

Дипломат уверен, что этот миропорядок ничего общего с международным правом не имеет. Грушко напомнил, что Словакия своими действиями также нарушила требования контракта, которые запрещают передачу вооружений другим странам без согласия продавца. "В общем, весь мыслимый букет нарушений", — отметил он.

"Для нас это абсолютно не является какой-то неожиданностью. Просто в нашей статистике сбитых самолётов добавятся новые цифры", — добавил Грушко.

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Напомним, 18 марта Братислава объявила о планах подарить Киеву 13 истребителей МиГ-29 и два зенитно-ракетных комплекса "Куб". Речь идёт о выведенных из состава национальных ВВС самолётах. Сегодня, 23 марта, министр обороны Словакии заявил, что страна передала Украине первые четыре МиГ-29.

Андрей Бражников
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