Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко перечислил "весь мыслимый букет нарушений", которые допустила Словакия передачей Украине четырёх сверхзвуковых истребителей МиГ-29 советского производства. По его словам, этот шаг Братиславы противоречит и директивам Евросоюза.

"Словакия как член ЕС грубейшим образом нарушает многочисленные международные обязательства, в том числе еэсовские директивные документы, а также Международный договор о торговле оружием и принципы, регулирующие передачу обычных вооружений, документ ОБСЕ, и запрещающие поставки оружия в зоны конфликтов. Ещё одно свидетельство, как на самом деле выглядит "порядок, основанный на правилах", — сказал ТАСС замглавы МИД.

Дипломат уверен, что этот миропорядок ничего общего с международным правом не имеет. Грушко напомнил, что Словакия своими действиями также нарушила требования контракта, которые запрещают передачу вооружений другим странам без согласия продавца. "В общем, весь мыслимый букет нарушений", — отметил он.