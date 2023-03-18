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18 марта, 01:53

Словакия подарит Украине 13 истребителей

TASR: Словакия подписала с Украиной соглашение о передаче 13 истребителей МиГ-29

Братислава передаст Киеву 13 истребителей МиГ-29 и два зенитно ракетных комплекса "Куб". Соответствующее соглашение подписали исполняющий обязанности главы Минобороны Словакии Ярослав Надь и посол Украины Мирослав Кастран, сообщает агентство TASR.

Речь идёт о выведенных из состава национальных ВВС самолётах, которые будут отданы в дар. При этом компенсацию за них Братислава ожидает от США и Евросоюза. В Посольстве РФ ранее решение о передаче истребителей назвали незаконным, поскольку "российско-словацкие соглашения однозначно исключают передачу вооружений и военной техники [советского и российского производства] третьим государствам без разрешения страны-производителя".

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А ранее президент Польши Анджей Дуда анонсировал поставку истребителей МиГ-29 Украине в ближайшие дни. Как указал глава государства, первая партия будет состоять из четырёх боевых самолётов. На новости о грядущих поставках МиГов на Украину отреагировали в Госдуме. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что таким образом Варшава решила сократить срок службы истребителей, ведь если они попадут в зону спецоперации, то будут уничтожены в течение нескольких месяцев.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Палинчак

Иван Косицын
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