Песков: Решение Польши по истребителям для Украины — пример вовлечённости НАТО в конфликт
Решение Польши передать Украине истребители МиГ-29 является примером того, как некоторые страны НАТО становятся более вовлечёнными в конфликт. Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Это ещё один пример того, как целый ряд стран – членов Североатлантического альянса, включая Польшу, повышает уровень своей непосредственной вовлечённости в конфликт", — сказал Песков, комментируя вопрос.
Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что решение Польши никак не повлияет на ход СВО, однако может создать новые проблемы для жителей Незалежной.
На новости о грядущих поставках МиГов на Украину отреагировали в Госдуме. Там заявили, что таким образом Польша решила сократить срок службы истребителей, ведь если они попадут в зону спецоперации, то будут уничтожены в течение нескольких месяцев.
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