Песков: Решение Польши по истребителям для Украины — пример вовлечённости НАТО в конфликт

Решение Польши передать Украине истребители МиГ-29 является примером того, как некоторые страны НАТО становятся более вовлечёнными в конфликт. Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Это ещё один пример того, как целый ряд стран – членов Североатлантического альянса, включая Польшу, повышает уровень своей непосредственной вовлечённости в конфликт", — сказал Песков, комментируя вопрос.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что решение Польши никак не повлияет на ход СВО, однако может создать новые проблемы для жителей Незалежной.