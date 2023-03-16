"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 марта, 20:56

Слуцкий назвал истребители МиГ-29, которые Польша передаст Украине, законными целями ВКС

В случае передачи Польшей Украине истребителей МиГ-29 они станут законными целями российских военных. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Ну что ж, своим решением Дуда ещё больше сократил срок службы МиГов. Им осталось летать не годы, а считанные месяцы — они уже стали законными целями для российских ВКС", написал политик в телеграм-канале.

Польша в ближайшие дни отправит Украине четыре самолёта МиГ-29

Польша в ближайшие дни отправит Украине четыре самолёта МиГ-29

По его словам, Варшава, претендующая на роль главного русофоба Европы, тем самым посылает сигнал Вашингтону и Брюсселю, чтобы эти страны отменили своё "нет" поставкам Киеву истребителей F-16.

А ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак в одном из интервью заявил о "поставках первых зенитных ракетных комплексов Patriot" на Украину. Однако позже ведомству пришлось объясняться за это высказывание начальника — там заявили, что слова о получении Незалежной техники связаны с ошибкой при переводе.

Обложка ©

t.me / СЛУЦКИЙ

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Леонид Слуцкий
  • Польша
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров