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Опубликовано 16 марта 2023, 23:56
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Слуцкий назвал истребители МиГ-29, которые Польша передаст Украине, законными целями ВКС

В случае передачи Польшей Украине истребителей МиГ-29 они станут законными целями российских военных. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Ну что ж, своим решением Дуда ещё больше сократил срок службы МиГов. Им осталось летать не годы, а считанные месяцы — они уже стали законными целями для российских ВКС", написал политик в телеграм-канале.

Польша в ближайшие дни отправит Украине четыре самолёта МиГ-29
Польша в ближайшие дни отправит Украине четыре самолёта МиГ-29

По его словам, Варшава, претендующая на роль главного русофоба Европы, тем самым посылает сигнал Вашингтону и Брюсселю, чтобы эти страны отменили своё "нет" поставкам Киеву истребителей F-16.

А ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак в одном из интервью заявил о "поставках первых зенитных ракетных комплексов Patriot" на Украину. Однако позже ведомству пришлось объясняться за это высказывание начальника — там заявили, что слова о получении Незалежной техники связаны с ошибкой при переводе.

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t.me / СЛУЦКИЙ

Юлия Коновалова
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