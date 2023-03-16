Слуцкий назвал истребители МиГ-29, которые Польша передаст Украине, законными целями ВКС
В случае передачи Польшей Украине истребителей МиГ-29 они станут законными целями российских военных. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Ну что ж, своим решением Дуда ещё больше сократил срок службы МиГов. Им осталось летать не годы, а считанные месяцы — они уже стали законными целями для российских ВКС", — написал политик в телеграм-канале.
По его словам, Варшава, претендующая на роль главного русофоба Европы, тем самым посылает сигнал Вашингтону и Брюсселю, чтобы эти страны отменили своё "нет" поставкам Киеву истребителей F-16.
А ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак в одном из интервью заявил о "поставках первых зенитных ракетных комплексов Patriot" на Украину. Однако позже ведомству пришлось объясняться за это высказывание начальника — там заявили, что слова о получении Незалежной техники связаны с ошибкой при переводе.
t.me / СЛУЦКИЙ