Слуцкий назвал истребители МиГ-29, которые Польша передаст Украине, законными целями ВКС

В случае передачи Польшей Украине истребителей МиГ-29 они станут законными целями российских военных. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Ну что ж, своим решением Дуда ещё больше сократил срок службы МиГов. Им осталось летать не годы, а считанные месяцы — они уже стали законными целями для российских ВКС", — написал политик в телеграм-канале.

По его словам, Варшава, претендующая на роль главного русофоба Европы, тем самым посылает сигнал Вашингтону и Брюсселю, чтобы эти страны отменили своё "нет" поставкам Киеву истребителей F-16.