Варшаве пришлось объясняться за заявления министра обороны о ЗРК Patriot на Украине

Высказывание польского министра обороны Мариуша Блащака о поставках первых зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на Украину, которое он сделал в беседе с испанской газетой La Razón, было неверно разъяснено. Об этом сообщает "Укринформ".

"Намерение вице-премьер-министра, министра национальной обороны Мариуша Блащака заключалось в том, чтобы указать, что благодаря усилиям Польши было принято решение о передаче батареи Patriot", — отметили в Минобороны Польши.

Напомним, что в интервью La Razón Блащак заявил, что благодаря усилиям Варшавы "батареи Patriot и первые танки Leopard достигли Украины". При этом в Минобороны Польши подчеркнули, что слова о получении Незалежной техники связаны с ошибкой при переводе. Между тем танки Leopard на самом деле уже прибыли на Украину.