Киеву предрекли серьёзные проблемы из-за ссоры между его главными сторонниками в Европе

Постоянные ссоры Польши и Германии и по разным вопросам могут подорвать совместные усилия НАТО по поддержке Украины, пишет Bloomberg.

"Ссоры Варшавы и Берлина из-за ракет, танков и запасных частей вышли на новый уровень даже несмотря на то, что президент [Украины] Владимир Зеленский призывает западных сторонников "поторопиться" с доставкой вооружений до того, как начнётся какое-либо весеннее наступление", — говорится в материале.

К примеру, президент Польши Анджей Дуда прямо обвинил Германию в задержке поставок танков Украине, заявив, что "основная ответственность лежит на ФРГ" как основном производителе этой техники. В свою очередь источник агентства сообщил, что в Варшаве и вовсе считают, что Берлин излишне сосредоточен на этой борьбе двух государств за "международную славу".

Другим примером раскола является недавняя перепалка официальных лиц двух стран в Twitter: посол Германии Томас Баггер ответил на недовольство главы Минобороны Польши Мариуша Блащака тем фактом, что Берлин платит Москве миллиарды долларов за газ.

"Знает ли министр, сколько миллиардов злотых Польша ежегодно переводит Москве в обмен на российскую энергию", — поинтересовался он.