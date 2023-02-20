Министр обороны ФРГ сделал признание о немецких самолётах и расстроил Киев

Вооружённые силы ФРГ не имеют тех типов боевых самолётов, о которых просит руководство Украины. Об этом заявил глава немецкого Минобороны Борис Писториус.

"Со стороны правительства ФРГ я могу лишь сказать, что все дискуссии о боевых самолётах идут о типах, которыми не располагает Бундесвер, так что это вопрос больше к другим странам, а не Германии", — сказал Писториус на пресс-конференции в городе Мунстер, трансляцию которой вёл телеканал N-TV.

Он добавил, что "на Украине никогда нельзя ничего совершенно исключать", но самолётов ФРГ "это, возможно, в такой мере не касается". Также, по словам министра, ожидается, что до конца года в Германии пройдут обучение около трёх тысяч украинских военных.