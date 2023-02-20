Министр обороны ФРГ сделал признание о немецких самолётах и расстроил Киев
Глава Минобороны ФРГ Писториус: У Бундесвера нет самолётов, которые просит Киев
Вооружённые силы ФРГ не имеют тех типов боевых самолётов, о которых просит руководство Украины. Об этом заявил глава немецкого Минобороны Борис Писториус.
"Со стороны правительства ФРГ я могу лишь сказать, что все дискуссии о боевых самолётах идут о типах, которыми не располагает Бундесвер, так что это вопрос больше к другим странам, а не Германии", — сказал Писториус на пресс-конференции в городе Мунстер, трансляцию которой вёл телеканал N-TV.
Он добавил, что "на Украине никогда нельзя ничего совершенно исключать", но самолётов ФРГ "это, возможно, в такой мере не касается". Также, по словам министра, ожидается, что до конца года в Германии пройдут обучение около трёх тысяч украинских военных.
В январе Министерство иностранных дел Украины попросило у ФРГ 93 списанных истребителя Tornado, которые Берлин планирует заменить современными F-35. Немецкий политик Гауке Шульц в ответ заявил, что Киев никогда не получит воздушные боевые машины. Канцлер Германии Олаф Шольц также исключил передачу истребителей Украине. По словам главы немецкого правительства, об этом "не может быть и речи".