В Airbus заявили об "ограниченной пользе" от передачи Украине боевых самолётов

Военная выгода от предоставления Киеву современных боевых самолётов довольно ограниченна. Такое мнение высказал глава оборонного и космического подразделения Airbus Михаэль Шольхорн.

"На фоне текущих дебатов по поводу того, следует ли союзникам направить на Украину истребители, глава Airbus заявил, что видит ограниченную непосредственную военную выгоду от поставок современных самолётов с учётом того, что для обучения пилотов потребуется примерно шесть месяцев", — приводит его слова Bloomberg.