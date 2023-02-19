В Airbus заявили об "ограниченной пользе" от передачи Украине боевых самолётов
Глава подразделения Airbus Шольхорн усомнился в пользе от передачи Киеву самолётов
Военная выгода от предоставления Киеву современных боевых самолётов довольно ограниченна. Такое мнение высказал глава оборонного и космического подразделения Airbus Михаэль Шольхорн.
"На фоне текущих дебатов по поводу того, следует ли союзникам направить на Украину истребители, глава Airbus заявил, что видит ограниченную непосредственную военную выгоду от поставок современных самолётов с учётом того, что для обучения пилотов потребуется примерно шесть месяцев", — приводит его слова Bloomberg.
Шольхорн считает, что военный авиапарк страны должен обязательно состоять из самолётов одного типа, так как в противном случае приобретать для них запчасти и проводить ремонт будет сложнее. По словам топ-менеджера, самолёты у заказчиков сейчас не в приоритете.
Как рассказывал Лайф, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни одна страна не согласилась поставить Украине истребители. В Госдуме назвали реакцией капризного ребёнка эти слова министра.
Wikipedia / Chris Lofting