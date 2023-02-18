Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 февраля, 11:36

Министр обороны Британии: Украина получит истребители только после окончания СВО

Украина сможет получить современные боевые самолёты только после завершения специальной военной операции РФ. Такое мнение выразил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в интервью Der Spiegel.

"Пройдёт ещё много времени, прежде чем кто-то передаст самолёты Украине, это нужно честно признать. Такие современные машины, как Eurofighter, который мы в Великобритании называем Typhoon, будут поставлены на Украину только после окончания [вооружённого конфликта], таков консенсус, сложившийся среди западных стран", — подчеркнул министр.

В то же время страны Запада продолжают активно говорить о "принципиальной готовности" к такому шагу, чтобы продемонстрировать решимость поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

Зеленский увидел снятие табу на поставку Киеву дольнобойных ракет

Зеленский увидел снятие табу на поставку Киеву дольнобойных ракет

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни одна страна мира не согласилась поставлять на Украину истребители.

Обложка ©

Wikipedia / SAC Simon Armstrong

Артур Белкин
  • Новости
  • Великобритания
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров