Министр обороны Британии: Украина получит истребители только после окончания СВО

Украина сможет получить современные боевые самолёты только после завершения специальной военной операции РФ. Такое мнение выразил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в интервью Der Spiegel.

"Пройдёт ещё много времени, прежде чем кто-то передаст самолёты Украине, это нужно честно признать. Такие современные машины, как Eurofighter, который мы в Великобритании называем Typhoon, будут поставлены на Украину только после окончания [вооружённого конфликта], таков консенсус, сложившийся среди западных стран", — подчеркнул министр.

В то же время страны Запада продолжают активно говорить о "принципиальной готовности" к такому шагу, чтобы продемонстрировать решимость поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".