Кулеба заявил, что ни одна страна не согласилась поставить Украине истребители

Ни одна страна не согласилась поставить Киеву истребители. Об этом в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Пока ни одна страна не обязалась поставлять истребители. Но некоторые правительства, например британское, объявили об обучении украинских пилотов на западных истребителях, другие [страны] сделают это в ближайшее время", — сказал министр.

По его словам, Киев особенно интересуют военные самолёты из Соединённых Штатов, Великобритании, Франции и Германии, поскольку в этих странах высокие производственные мощности и самый большой авиафлот.