Нидерланды и Дания отказались поставлять Киеву танки Leopard 2
Welt: Нидерланды и Дания не примут участия в поставке танков Leopard 2 на Украину
Нидерланды и Дания не будут участвовать в так называемом "танковом альянсе" стран, поставляющих Украине более современные модели танков Leopard. Об этом пишет газета Welt со ссылкой на ответ из правительственных кругов.
"Страны, некогда готовые поставлять, полностью отказались от участия. Правительства Нидерландов и Дании сообщили, что ни одна из стран не будет поставлять Leopard 2", — отмечает издание.
Немецкая газета также подчёркивает, что в качестве компенсации Амстердам и Копенгаген выразили готовность принимать участие в ремонте и подготовке боевых машин Leopard 1.
Власти Германии сообщали о планах создать "танковый альянс", который смог бы поставить Киеву два батальона танков Leopard 2. На данный момент в планах значатся 14 немецких, 14 польских, четыре канадских, три португальских и восемь норвежских Leopard 2 разных модельных рядов. А в Польшу ранее прибыл первый Leopard 2, который передала Канада. В свою очередь глава польского Минобороны Мариуш Блащак сообщил, что немецкие танки Leopard попадут на Украину в середине марта, а пока украинские танкисты проходят обучение в республике.
Twitter / AnitaAnandMP