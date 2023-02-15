Нидерланды и Дания отказались поставлять Киеву танки Leopard 2

Нидерланды и Дания не будут участвовать в так называемом "танковом альянсе" стран, поставляющих Украине более современные модели танков Leopard. Об этом пишет газета Welt со ссылкой на ответ из правительственных кругов.

"Страны, некогда готовые поставлять, полностью отказались от участия. Правительства Нидерландов и Дании сообщили, что ни одна из стран не будет поставлять Leopard 2", — отмечает издание.

Немецкая газета также подчёркивает, что в качестве компенсации Амстердам и Копенгаген выразили готовность принимать участие в ремонте и подготовке боевых машин Leopard 1.