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Опубликовано 14 февраля 2023, 19:12
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В немецком порту засняли партию американских БМП Bradley для ВСУ

Украинские СМИ публикуют фото прибывших в Германию из США 60 БМП Bradley

Украинские паблики выкладывают фотографии прибывшей в порт немецкого города Бремерхафен американской военной техники, которую Германия планирует переправить ВСУ.

  • БМП Bradley производства США. Фото © Украина Онлайн
    БМП Bradley производства США. Фото © Украина Онлайн
  • Американская военная техника. Фото © "Украина Онлайн"
    Американская военная техника. Фото © "Украина Онлайн"
  • Американская военная техника. Фото © "Украина Онлайн"
    Американская военная техника. Фото © "Украина Онлайн"

БМП Bradley производства США. Фото © Украина Онлайн

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Отгруженные с американских десантных кораблей боевые машины пехоты и другая военная техника стоят плотными рядами на площадке у немецкого причала. Судя по фото, в порт прибыла первая партия обещанных Вашингтоном 60 единиц БМП Bradley. Башни с вооружением на корпусах военной техники накрыты тканевыми чехлами.

Раскрыт главный коридор для переброски западной техники и наёмников на Украину
Раскрыт главный коридор для переброски западной техники и наёмников на Украину

В конце января Транспортное командование Вооружённых сил США объявило об отправке на Украину первой партии боевых машин пехоты (БМП) Bradley из более чем 60 единиц этой военной техники.

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t.me / "Украина Онлайн"

Ирина Фальке
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