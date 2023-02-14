В немецком порту засняли партию американских БМП Bradley для ВСУ
Украинские СМИ публикуют фото прибывших в Германию из США 60 БМП Bradley
Украинские паблики выкладывают фотографии прибывшей в порт немецкого города Бремерхафен американской военной техники, которую Германия планирует переправить ВСУ.
Отгруженные с американских десантных кораблей боевые машины пехоты и другая военная техника стоят плотными рядами на площадке у немецкого причала. Судя по фото, в порт прибыла первая партия обещанных Вашингтоном 60 единиц БМП Bradley. Башни с вооружением на корпусах военной техники накрыты тканевыми чехлами.
В конце января Транспортное командование Вооружённых сил США объявило об отправке на Украину первой партии боевых машин пехоты (БМП) Bradley из более чем 60 единиц этой военной техники.
t.me / "Украина Онлайн"