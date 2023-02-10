Раскрыт главный коридор для переброски западной техники и наёмников на Украину

90% всей идущей на Украину западной техники поступает туда через территорию Польши, сообщил посол России в стране Сергей Андреев. Он сослался на заявления официальных лиц Варшавы и Киева.

"Польша выступает как своего рода транзитный коридор, хаб для переброски этой помощи, плюс для сосредоточения переброски наёмников", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Более того, именно в этой стране работает большинство европейских миссий по военной помощи Украине, также предприятий по ремонту поставляемой ВСУ советской техники, добавил Андреев.