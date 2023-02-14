Министр обороны Польши анонсировал поставки танков Leopard на Украину в марте
Немецкие танки Leopard попадут на Украину в середине марта, а пока украинские танкисты проходят обучение в Польше. Об этом заявил польский вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак.
"В марте эти танки попадут на Украину", — рассказал он после встречи с партнёрами по НАТО.
Напомним, США решили передать Киеву 31 танк M1 Abrams, а Германия — 14 танков Leopard 2. В Кремле эту новость встретили заявлением, что тяжёлая бронетехника Запада не изменит ситуацию на земле, так как "эти танки горят и будут гореть". При этом в Польшу ранее прибыл первый Leopard 2, который передала Канада.
Getty Images / Armin Weigel