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14 февраля, 14:43

Министр обороны Польши анонсировал поставки танков Leopard на Украину в марте

Немецкие танки Leopard попадут на Украину в середине марта, а пока украинские танкисты проходят обучение в Польше. Об этом заявил польский вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак.

"В марте эти танки попадут на Украину", — рассказал он после встречи с партнёрами по НАТО.

Украина получила первый Leopard 2 от ФРГ, но есть нюанс

Украина получила первый Leopard 2 от ФРГ, но есть нюанс

Напомним, США решили передать Киеву 31 танк M1 Abrams, а Германия — 14 танков Leopard 2. В Кремле эту новость встретили заявлением, что тяжёлая бронетехника Запада не изменит ситуацию на земле, так как "эти танки горят и будут гореть". При этом в Польшу ранее прибыл первый Leopard 2, который передала Канада.

Обложка ©

Getty Images / Armin Weigel

Александра Вишнякова
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