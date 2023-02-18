Зеленский увидел снятие табу на поставку Киеву дольнобойных ракет
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Западе якобы уже снимается табу на поставки его стране дальнобойных ракет. Об этом он сказал в традиционном видеообращении в "Телеграме".
"Уже создана танковая коалиция для Украины, уже снимается табу о поставках дальнобойных ракет, уже есть новые достижения в усилении нашей артиллерии", — заявил Зеленский.
Он считает, что "уже весь мир услышал" требования Украины предоставить ей самолёты "для всемирной безопасности".
Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни одна страна не согласилась поставить Украине истребители.
Офис президента Украины