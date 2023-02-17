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17 февраля, 17:39

В ГД назвали Зеленского Иудой из-за сравнения России и Украины с библейскими персонажами

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв в беседе с Лайфом прокомментировал выступление на Мюнхенской конференции по безопасности президента Украины Владимира Зеленского, который, выпрашивая израильский ракетный комплекс, сравнил конфликт с Россией с битвой ветхозаветных персонажей Давида и Голиафа.

По мнению парламентария, украинского лидера во всей этой ситуации скорее уместно сравнить не с Давидом, а с другим библейским персонажем — Иудой, который предал наставника, прельстившись тридцатью сребрениками. Наш собеседник напомнил, что выросший в семье советских инженеров из Кривого Рога Зеленский ранее говорил по-русски и зарабатывал преимущественно в России, но, получив приказ и деньги от Запада, "отправился воевать с вскормившей его Родиной".

"Здесь важно не забывать, чем закончил Иуда, — такая судьба ждёт и всех предателей, готовых ради материальной выгоды презреть даже память родного деда-фронтовика. В тексте используется уничижительное "удавился", которое применяется скорее к разного рода ползучим гадам, а не к человеку", — подчеркнул Журавлёв.

В свою очередь, юрист и член московской еврейской общины Александр Хаминский отметил, что обращение Зеленского к библейским сюжетам вызывает удивление, ведь за время президентства тот лишь единожды вспоминал о своих еврейских корнях, заявив: "Если президент Украины — еврей, значит, Украина — демократическое государство". Аргумент более чем спорный, учитывая, что именно при Зеленском получили поддержку реваншисты, чьи деды принимали активное участие в казнях евреев на территории Украины во время ВОВ, обратил внимание юрист.

"Сравнивая себя с Давидом, а ожидаемый от Израиля ракетный комплекс — с пращой Давида, президент Украины пытается спровоцировать это ближневосточное государство присоединиться к американским и европейским спонсорам военного конфликта. Как говорят евреи, некошерно получается", — резюмировал Хаминский.

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Ранее сообщалось, что Зеленский присвоил бригаде ВСУ название "Эдельвейс". Именно так называлась 1-я горнопехотная дивизия вооружённых сил нацистской Германии.

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Telegram / Офіс Президента України

Ольга Годуненко
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