Зеленскому не надо будет вести никаких переговоров, убеждён Медведев

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал последнее заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что он не будет вести никаких переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

"Верховный украинский клоун снова брякнул, что он не будет вести переговоры с президентом России. <...> Ему не надо будет вести никаких переговоров. Ему надо будет подписать то, что ему скажут", — написал Медведев в телеграм-канале.

Впрочем, как отмечает зампред Совбеза, цена этой бумаги будет невысока. В пример он привёл Минские соглашения, подписанные ещё экс-лидером Незалежной Петром Порошенко. По словам Медведева, каждый новый украинский президент аннулирует "наследство предшественника", чтобы заново начать собственную "цирковую программу".