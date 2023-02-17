Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 февраля, 12:18

Зеленскому не надо будет вести никаких переговоров, убеждён Медведев

Медведев: Зеленскому надо будет просто подписать то, что ему скажут

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал последнее заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что он не будет вести никаких переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

"Верховный украинский клоун снова брякнул, что он не будет вести переговоры с президентом России. <...> Ему не надо будет вести никаких переговоров. Ему надо будет подписать то, что ему скажут", — написал Медведев в телеграм-канале.

Впрочем, как отмечает зампред Совбеза, цена этой бумаги будет невысока. В пример он привёл Минские соглашения, подписанные ещё экс-лидером Незалежной Петром Порошенко. По словам Медведева, каждый новый украинский президент аннулирует "наследство предшественника", чтобы заново начать собственную "цирковую программу".

В МИД РФ заявили о готовности к переговорам с Украиной на основе существующей реальности

В МИД РФ заявили о готовности к переговорам с Украиной на основе существующей реальности

А ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов поговорить с Зеленским "один на один". Он не сомневается, что смог бы заставить украинского лидера подписать все нужные документы, чтобы закончить конфликт.

Обложка ©

Telegram / Офіс Президента України

Наталья Исакова
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Дмитрий Медведев
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров