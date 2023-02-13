Кадыров заявил, что готов поговорить с Зеленским "один на один"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов разговаривать с украинским президентом Владимиром Зеленским "один на один". Он не сомневается, что смог бы заставить лидера Незалежной подписать все нужные документы, чтобы закончить конфликт.

Кадыров заявил о готовности разговаривать с Зеленским "один на один". Видео © Telegram / "Смотри"

"Я считаю, что Зеленский — террорист, деревенский сатанист, фашист он. И с ним вести переговоры, я считаю, неправильно. Вот если меня отправят к нему один на один, то можно будет вести переговоры. Но я быстро переубедил бы его. Я бы быстро подписал бы все документы, которые необходимы", — сказал Кадыров в интервью для передачи "60 минут" на канале "Россия-1".

Чеченский лидер также заявил, что он хорошо чувствует людей и поэтому ничего бы не сказал украинскому лидеру, а просто "заставил бы сделать то, что нужно". Кроме того, Кадыров признался, что держит пистолет специально для Зеленского, чтобы тот "застрелился, как Гитлер".